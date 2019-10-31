В Алтайском крае резко похолодает и выпадет снег

2 ноября, в субботу, в Алтайском крае резко похолодает. Столбики термометра днем покажут +2°С...+7°С, а в северо-западных районах опустятся до -3°С, сообщили в ЦГМС региона.
Холодать начнет уже в ночь на 2 ноября, температура понизится до -3°С...+2°С. Ночью и днем в отдельных районах ожидают осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления. В северной части региона установится временный снежный покров, на дорогах будет скользко, ветер западный, 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.
В ночь на 3 ноября столбик термометра покажет -2°С... -7°С, местами в северных районах похолодает до -12°С. Синоптики прогнозируют в предгорных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Образуется временный снежный покров, на дорогах будет сильная гололедица. Днем осадков не ожидается, однако температура составит -2°С... +3°С, ветер северо-западный, 3-8 м/с.
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