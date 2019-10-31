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Награждали, обсуждали и принимали: как прошла сессия АКЗС в последний день октября

, ИА "Амител"
Фоторепортаж из Парламентского центра

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Очередная сессия алтайского парламента прошла в четверг, 31 октября. И в очередной раз началась она с награждения депутатов в честь 80-летия представительной власти Алтайского края. В связи с этим собрание посетили рекордное количество депутатов Госдумы от региона.

Как прошла 36-я сессия Алтайского краевого Законодательного собрания, смотрите в нашем фоторепортаже.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

31.10.2019 14:40
- гость -

Давали плюшки, пришли все. Мышки повылазили за сыром. Вот честно приятно за нашими депутатами наблюдать, за их деятельностью. Как стоять возле муравейника и смотреть бесконечно, а если еще палкой поворочать-огого. Если Федеральные там шумят, друг друга водой обливают, ругаются даже. То наши действуют по тихому все, бац приняли максимальные ставки налога, открытое совещание провести ? за час предупредили всех, а кто не успел уложиться кабинет на замок и их голосов максимально, квартиры не светят семьям! А по факту открытое собрание. Все по тихому без шума , такая красивая мышиная возня. И да, вишенка сверху это конечно же выражения на фото, промолчу тут.

31.10.2019 14:41
- гость -

Ну а я уж тут как тут -
Награжу тебя за труд:
Кузнецам дано заданье -
Орден к завтрему скуют!.

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