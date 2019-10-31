Больше 60 человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане

62 человека погибли при пожаре в поезде в Пакистане, сообщает ТАСС. Еще не менее 15 считаются пострадавшими.
Поезд следовал из города Карачи в Равалпинди. Причиной пожара стал взрыв газового баллона, который использовали для приготовления еды. Огонь охватил три вагона поезда.
Министр железных дорог Пакистана рассказал, что большинство людей погибли при попытке спрыгнуть с поезда на ходу.
В данный момент огонь потушен.
Комментарии
большинство людей погибли при попытке спрыгнуть с поезда на ходу
Под сотку у них поезд наверное несется? А в фильмах спрыгивают. А стоп-кран дергать наверное бешеный штраф
Вагон выгорает полностью за 15 минут.
Дернуть стоп-кран это 15 секунд, но никто не дернул
Все прыгали на ходу
31.10.2019 15:24
Дядька
Вагон выгорает полностью за 15 минут.
Причем тут за сколько выгорает выгон?
Люди могут задохнуться за 1-2-3 вдоха токсичного тыма.
Т.е. речь идет о секундах.
где там упоротая девочка Гретта или как там ее? вон как экологию испортили...
у них может и стоп-крана нет в вагонах
31.10.2019 15:24
Дядька
Почетный железнодорожник, сколько вагонов сжег?
Люди могут задохнуться за 1-2-3 вдоха токсичного дыма, но как написано в статье большинство людей погибли при попытке спрыгнуть с поезда на ходу. То есть большинство погибли не от вдохов, а от прыжков на ходу. А стоп-крана у них в поездах наверное нет
Видать,долго ехали,горячей пищи захотелось.
Скорей всего у них стоп-крана нет. У нас вроде единственные поезда в мире у которых тормоза срабатывают на понижении давления в тормозной магистрали. Стоп-кран просто выпускает воздух из тормозной магистрали. давление резко снижается. на понижении давления открывается клапан в запасном резервуаре (там предварительно накачан воздух до 5 атмосфер) и уже воздух из ЗР давит на тормозные колодки