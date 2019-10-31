Москалькова предложила засчитывать мамам уход за детьми в рабочий стаж

Время, которое женщины проводят, ухаживая за маленькими детьми, должно засчитываться им в трудовой стаж. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Совершенно справедливо, что даже если женщина не работала ни одного дня, но она родила ребенка и занимается этим общественно-полезным трудом, личным трудом, то, конечно, ей тоже должно для пенсии идти в трудовой стаж это время", – рассказала обмудсмен в эфире программы "Утро России" телеканала "Россия 1".
Нынешнюю ситуацию Москалькова назвала "несправедливостью". По ее словам, предложение находит положительный отклик, и его поддерживает председатель правительства.
При этом обмудсмен подчеркнула, что инициатива должна касаться всех женщин, а не только безработных.
"Мы говорим и о декретном отпуске в отношении работающей женщины, за которой сохраняется место работы", – пояснила Москалькова.
Напомним, ранее стало известно, что в 2020 году повысят размер материнского капитала. Сумма выплат теперь будет индексироваться каждый год. В 2020 году она составит 466 тысяч рублей, 2021-м – 485 тысяч рублей, а в 2022 – уже 504 тысячи рублей.
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