Жители Краснотурьинска пожалеют, что копали картошку, а не выбирали нужного кандидата

Мэр Краснотурьинска Александр Устинов сообщил жителям, что город лишили средств из областного бюджета из-за результатов голосования на выборах в Госдуму, которые прошли в сентябре, пишет "Вечерний Краснотурьинск".
"Мы можем по-разному относиться к партии власти, к кандидатам от партии власти, но на сегодняшний момент вот яркий результат отношения к Краснотурьинску со стороны власти, выраженный в четком финансовом отношении", – подчеркнул Устинов.
По его мнению, это связано с плохой поддержкой кандидата от "Единой России" Антона Шипулина. За олимпийского чемпиона по биатлону в округе проголосовали всего 39,7% избирателей. А должно было быть как минимум 65%.
"На сегодняшний момент у нас нет будущего с точки зрения финансов, и мы уходим просто на содержание: зарплата, коммуналка и никаких инвестиций. Если на выборах в 2020 году мы голосуем точно так же или хуже, мы ничего не получаем", – констатирует Устинов.
Называет мэр и причину результата на выборах, который не устроил региональную власть. "Никто не скажет в глаза, что это из-за того, что мы проголосовали плохо. Это я вам говорю. Понимаю, была хорошая погода, все копали картошку. Но вот мы и покопали картошку на минус 300 миллионов рублей на 2020 год", – заключил Устинов.
Напомним, в январе 2019 года сообщалось, что биатлонист Антон Шипулин, заявивший ранее о завершении карьеры в спорте, намерен баллотироваться в Госдуму от Свердловской области. В итоге он все-таки победил на довыборах и прошел от "Единой России", набрав 41,59%.
Комментарии
Кто будет хорошо себя вести
Тот будет кушать булка с маслом...
Моё мнение, что спортсменам не место во власти. Они в большинстве своём даже в школу толком не ходили. Зачем нужны эти неучи?
хороших до выборов не допускают
это называется шантаж.