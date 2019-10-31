Стало известно, в каких сферах труда работают самые счастливые специалисты

Компания HeadHunter провела исследование и выяснила, в каких сферах труда работают самые счастливые люди, сообщает ТАСС.
В ходе опроса респонденты оценивали, насколько они счастливы, по шкале от 0 до 10.
Самыми счастливыми оказались специалисты из области медицины и фармацевтики – 6,1 балла. На втором месте – госслужащие и сотрудники НКО (5,9 балла). На третьем – специалисты по управлению персоналом (5,8).
Самыми несчастными стали представители автобизнеса (4,4 балла) и рабочий персонал (4,7).
По регионам самыми счастливыми считают себя жители Ханты-Мансийского автономного округа (6,3 балла), а самыми несчастными – жители Ставропольского края (4,5).
Комментарии
Вот почему копейки платят, оказывается медики очень счастливы.
В госдуме
31.10.2019 17:12
- гость -
В госдуме самые счастливые... так как зар платы нет, только компенсации))))