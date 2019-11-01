Барнаульцам дарят билеты на комедию с участием заслуженных и народных артистов России

Театр драмы им. В.М. Шукшина 6 ноября 2019 года при поддержке радиостанции "Ретро FM Барнаул" примет кинозвезд всероссийского уровня. Татьяна Васильева, Семен Стругачев, Георгий Мартиросян и Светлана Пермякова сыграют для алтайского зрителя в спектакле "Палата бизнес-класса".
Новая комедия от драматурга Александра Коровкина, автора сценария к популярным телесериалам "Марш Турецкого", "Бедная Настя" и многих других – это мощный антидепрессант в холода и кризисы. Два часа заразительного хохота и полное удовлетворение от торжества справедливости – это именно то, чего так не хватает в повседневной жизни.
По сюжету спектакля, обстоятельства сталкивают в больничной палате прожженного коммерсанта после пикантной операции и заслуженного артиста-пенсионера. Бизнесмен не может смириться с вынужденной изоляцией накануне крупной сделки, и намерен провернуть ее несмотря на все препятствия. Успешно спрячет любовницу от жены в кровати соседа, вытолкнет мужа любовницы из окна, сделает еще массу безумных поступков и будет изощренно лгать налево и направо! В итоге – неожиданный финал и переосмысление настоящих ценностей всеми героями.
Радио "Ретро FM Барнаул" дарит возможность всем желающим выиграть билеты на двоих на постановку "Палата бизнес-класса". Розыгрыш состоится 1, 4 и 5 ноября 2019 года в эфире программы "Феличита" с 18 до 19 часов. Звоните по телефону: (3852) 271 291 и забирайте заветные билеты.
Комментарии
А на молодых актеров как-то можно посмотреть?