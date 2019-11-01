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Археологам разрешили искать Петропавловский собор, но барнаульские чиновники не хотят

, ИА "Амител", Юлия Абрамкина
Начальник городского комитета по строительству считает раскопки нецелесообразными
Петропавловский собор

Петропавловский собор

Минкульт РФ разрешил археологам провести раскопки фундамента Петропавловского собора на площади Свободы в Барнауле. Но пока нет источника финансирования, а городская администрация считает работы нецелесообразными. Владимир Семибратов, археолог и директор НИИ гуманитарных исследований АГУ, рассказал amic.ru, зачем искать историческое здание.

Археолог знает, зачем копать

В этом году археологи уже работали на площади Свободы, но это были экстренные мероприятия. Их пришлось проводить из-за строительства на месте бывшей часовни и городского кладбища ливневой канализации. В ходе этих работ археологи нашли фундамент часовни и часть склепа, который разрушили во время строительства коллектора в 1980-х годах, и останков в нем нет. 

Также археологи получили разрешение на поиски фундамента Петропавловского собора и определение границ городского кладбища.

"Разрешение на археологические изыскания действует год, но окончательного решения об их проведении не принято, – говорит Владимир Семибратов. – Все, например, хотят откопать могилу Ивана Ползунова. Для чего? Чтобы перезахоронить его и приводить туристов? Это нормально с точки зрения науки, этики и православия?"

Археолог рассказал, что с точки зрения науки, целесообразно заложить несколько шурфов, чтобы определить расположение кладбища и собора, а затем привязать его к историческим картам. Других причин для раскопок нет. Но пока нет и финансирования работ. Возможно, их проспонсирует епархия, которая выступает за восстановление собора. 

Что думают в мэрии

Окончательное решение о проведении раскопок принимает комиссия, которая должна определить режим работ. После этого археологи ставят в известность администрацию города, а по окончании работ обязаны вернуть площадке прежний вид. 

Между тем Дмитрий Аристов, начальник комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, заявил, что проводить раскопки в поисках фундамента Петропавловского собора нецелесообразно, написал "Вечерний Барнаул". "Была инициатива граждан искать фундамент собора, но никаких разрешений и согласований на проведение данных работ администрация Барнаула не подписывала и никому не выдавала", – отметил Аристов.

Кому нужны раскопки собора

Петропавловский собор – первое каменное здание Барнаула, построенное в 1771 году. В 1935 году на фоне антирелигиозной кампании, проводимой в СССР, Петропавловский собор был разрушен. В настоящее время на его территории (площадь Свободы) располагается сквер.

Найти фундамент Петропавловского собора и восстановить его предлагает РПЦ. Уже несколько лет в Барнауле обсуждают эту перспективу и даже готовы эскизы здания.

Однако не решен вопрос финансирования, а также нет однозначного ответа: нужен собор или нет. Сторонники говорят, что нужно восстановить историческую справедливость и вернуть имущество собственникам – РЦП. Также следует перезахоронить останки людей, убрав их с современной площади.  

Противники заявляют, что крупное здание уже не поместится в этой части города. Кроме того, здесь есть несколько современных памятников, в том числе жертвам политических репрессий, который установили в 2010 году. Как быть с ними?

Кроме представителей РЦП фундамент Петропавловского собора хотят восстановить городские активисты. Руководитель барнаульского филиала организации "Гражданский патруль" Игорь Берг  говорит, что эту территорию следует музеефицировать, чтобы обогатить знания по истории города и сформировать уникальный туристический объект.

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

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