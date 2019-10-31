Алтайский полицейский, взявший кредиты на "табельных" понятых, получил условный срок

Бывшего сотрудника полиции из Новоалтайска признали виновным в мошенничестве, сообщает СК по Алтайскому краю. Как установило следствие, он уговорил двух своих знакомых взять кредиты, обещая по ним платить, но не делал этого.
Преступления мужчина совершил в августе и сентябре 2014 года. Он попросил двух своих знакомых взять на себя в кредит бытовую технику и инструменты, платить при этом обещал сам.
"В связи с тем, что граждане доверяли полицейскому, так как ранее неоднократно привлекались им в качестве понятых при производстве следственных и оперативных мероприятий, они согласились на данное предложение", — рассказали в ведомстве.
В итоге были взяты товары на 150 тыс. рублей. Технику сотрудник полиции оставил себе, а вот платить за нее отказался. Выплачивать кредиты пришлось понятым. Они пожаловались в правоохранительные органы, на мужчину завели уголовное дело, которое расследовало ФСБ.
Кстати, своей вины страж порядка сначала не признал. Он уверял, что просто купил бытовую технику у своих знакомых и не знал, что те взяли ее в кредит. Только вот убедить в этом следствие и суд не удалось.
В итоге экс-полицейского признали виновным в мошенничестве и приговорили к 2 годам и 4 месяцам условно. Кроме того, он должен будет возместить весь ущерб потерпевшим и еще 2 года не сможет работать в правоохранительных органах.
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