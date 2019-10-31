Эксперт рассказал, что глобальное потепление может убить почти 500 млн человек

Воды мирового океана могут затопить территорию, на которой проживают от 340 до 480 млн человек, сообщает ТАСС.
"Результаты нашего исследования показывают, что в опасной зоне находится гораздо больше людей, чем мы представляли раньше", — рассказал один из авторов научной статьи. Он отметил, что в регионах, подверженных риску, нужно срочно принимать меры по избежанию экологической катастрофы.
Ранее ученые при помощи спутников уже исследовали поверхность земли, но спутники не учитывали то, что на земле могут находиться объекты разной высоты. В новом исследовании ученые воспользовались нейросетью, что позволило добиться более точных результатов.
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Очередной бред псевдоученых. Где какое потепление? Они на улицу выходили?