Замок под горой. Как выглядит сейчас заброшенный дрожжевой завод Барнаула

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Кирпичное здание на улице Мамонтова, издалека похожее на замок, уже несколько лет стоит заброшенным. Когда-то здесь был барнаульский дрожжевой завод, теперь это забытый памятник промышленной архитектуры.
Завод был возведен на берегу заводского пруда в 1914 году. Вместе с предприятием на территории были также построены административные и жилые помещения. Это был целый промышленный район.
На сегодняшний день можно сказать, что история завода закончена. Корпуса были распроданы различным лицам, а главный корпус, как памятник архитектуры, был передан городу. Все они находятся в удручающем состоянии.
Комментарии
Нет у аула будущего
Нет у аула будущего
Чой-это? Из-за постройки 1914 года в удручающем состоянии? А можете объяснить, как это взаимосвязано? Привести пример другого аула без будущего? Или опять начинаете нытье, что кто-то должен это отреставрировать, и аульцы толпами рванут смотреть на сей шедевр?
Что не завод, то руины.
Зато торг центры один за одним, один за одним
декорации к фильмам апокалипсиса