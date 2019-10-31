Неисправимый алтайский "романтик" пойдет под суд за попытку помириться с любимой

26-летний житель Павловского района обвиняется в незаконном проникновении в чужое жилище, сообщает региональный Следком.
В сентябре 2019 года мужчина поссорился со своей дамой сердца и она, с чувством глубокой обиды, отправилась к своей сестре в одно из сел Калманского района. Не желая отпускать любимую, молодой человек бросился за ней. Его желание помириться со второй половинкой было так сильно, что он отыскал, как ему казалось, дом сестры, разбил окно и проник в помещение. Позднее, в ходе следствия, он признает, что перепутал дом.
Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений. Его дальнейшую судьбу определит суд.
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