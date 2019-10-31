Мединский: при обращении в Минкульт "Джокер" не получил бы поддержки

Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал, что "Джокер" ему не понравился, но запрещать фильм в России не за что, сообщает ТАСС.
Он рассказал, что получает много писем с вопросом о том, почему картину Тодда Филлипса не запретили в РФ.
"А какие у нас есть для этого основания? Никаких. Кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то видит в этом пропаганду зла, а кто-то – добра. Есть конкретный перечень для запрета фильмов: призывы к свержению действующего конституционного строя, порнография, религиозная и национальная нетерпимость – все остальное разрешено, пожалуйста", – сказал Мединский.
Также он добавил, что фильм ему очень не понравился. Он считает, что при обращении в Минкульт у фильма не было бы никаких шансов получить господдержку.
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