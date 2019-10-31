Чиновник предложил отказаться от домашнего задания в российских школах

Глава Белгородской области Евгений Савченко решил отказаться от домашнего задания в школах, сообщает ТАСС.
Подтолкнуло его на это решение выступление stand up комика Алексея Щербакова. В своем выступлении артист рассказывает о том, как выполняет домашнюю работу с сыном.
"Тему школьных домашних заданий, которые вынуждена выполнять вся семья, критикуют заслуженно! Подписчик прислал мне запись стендапа Алексея Щербакова "О начале школьной жизни сына" – видео весёлое, своеобразное, но справедливое. Домашние задания – это плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя. От неё будем уходить. Все ДЗ нужно делать в учебном заведении, как это реализовано в наших школах полного дня. Поручил депобру пересмотреть вопрос и внести кардинальные изменения в систему" — написал Савченко на своей странице во "Вконтакте".
Комментарии
Молодец!!!
Вы серьёзно????Вот тогда на образовании можно будет смело ставить крест...