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Чиновник предложил отказаться от домашнего задания в российских школах

, ИА "Амител"
Она назвал домашнее задание плохой привычкой
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Глава Белгородской области Евгений Савченко решил отказаться от домашнего задания в школах, сообщает ТАСС.

Подтолкнуло его на это решение выступление stand up комика Алексея Щербакова. В своем выступлении артист рассказывает о том, как выполняет домашнюю работу с сыном. 

"Тему школьных домашних заданий, которые вынуждена выполнять вся семья, критикуют заслуженно! Подписчик прислал мне запись стендапа Алексея Щербакова "О начале школьной жизни сына" – видео весёлое, своеобразное, но справедливое. Домашние задания – это плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя. От неё будем уходить. Все ДЗ нужно делать в учебном заведении, как это реализовано в наших школах полного дня. Поручил депобру пересмотреть вопрос и внести кардинальные изменения в систему" — написал Савченко на своей странице во "Вконтакте".

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

31.10.2019 19:56
- гость -

Молодец!!!

31.10.2019 19:59
- гость -

Вы серьёзно????Вот тогда на образовании можно будет смело ставить крест...

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