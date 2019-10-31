Голоса в голове приказали мужчине зарезать ребенка в детском саду в Нарьян-Маре

31 октября в Нарьян-Маре 36-летний мужчина зашел в детский сад и зарезал 6-летнего мальчика, сообщает телеграм-канал Mash.
Преступник пришел в детский сад во время тихого часа и ударил ребенка ножом в шею.
Mash уточняет, что побудили мужчину на преступление "голоса в голове". Они якобы призывали его "зарезать, чтобы жить вечно". На момент совершения преступления злоумышленник был пьян.
Сообщается, что он проходил лечение в наркологической клинике с 2016 года. Сейчас подозреваемый задержан.
Возбуждены уголовные дела за "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" в отношении сотрудников садика.
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