15-летняя школьница подговорила своего бойфренда убить ее отца и мачеху

15-летняя школьница подговорила своего 22-летнего парня убить ее родителей, сообщает РЕН ТВ.
Молодой человек, вооружившись ножом, пришел в дом своей подруги, чтобы расправиться с семьей. Он убил женщину и ранил главу семейства. Одним ударом он промахнулся и попал в школьницу.
Он также признался, что после совершения преступления они собирались сжечь дом вместе с телами.
По версии следствия, школьница хотела расправиться с отцом из-за того, что он запрещал ей жить с возлюбленным.
Комментарии
Ну и детки нынче пошли... Запретили жить вместе В 15 ЛЕТ!!! - готовы убить родителей...