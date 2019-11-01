Память, уважение, лидерство: чему в Барнауле учат волонтеров Победы со всей Сибири

В Барнауле собрались самые активные участники движения "Волонтеры Победы" со всей Сибири, чтобы научиться быть крутыми лидерами и тренерами. По всей стране проходят семинары в рамках подготовки к 75-летию Победы, и Барнаул стал одним из таких центров обучения. Участникам рассказывали о тонкостях организаторской работы и учили готовить волонтерские команды. Корреспондент amic.ru Саша Соколов посетил семинар и выяснил, зачем добровольцам еще и читают лекции по истории, каким должен быть лидер волонтерского движения и почему обучение проходит именно в Барнауле.

Барнаул – первый

Семинар-обучение организовали в оздоровительном лагере "Кристалл". Такая вот ирония: совсем недетские вопросы об истории страны и памяти о Победе обсуждают в детском лагере. В том, что все лучшие активисты Сибири собрались именно в Барнауле, нет ничего удивительного: 15 мая 2019 года Барнаул стал первым городом в России, где открылся окружной координационный центр "Волонтеров Победы". Теперь здесь организуют добровольческую деятельность не только Алтайского края, но и всей Сибири.

"Приятно видеть столько неравнодушных молодых людей к теме патриотизма, к истории, к Победе в Великой Отечественной войне, а главное, к будущему нашей страны. Уверен, благодаря вам в Сибири станет еще больше волонтеров Победы, еще больше людей, готовых сохранять историческую память нашей Родины, наших семей", – обратился к участникам обучения координатор проекта "Победа в каждом из нас" Максим Банных.

Всего на семинаре собрались 50 добровольцев из Алтайского и Красноярского краев, республик Хакасия и Алтай, Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской и Кемеровской областей. Совсем скоро этим ребятам предстоит организовывать празднования в честь 75-летия Победы в своих городах, поэтому они приехали учиться, как правильно это делать.

Как сделать из добровольца лидера?

Цель – собрать самых активных и научить их быть лидерами: организовывать мероприятия, координировать работу волонтеров, обучать новичков. В Барнауле с добровольцами работали не только местные спикеры, но и специалисты из столицы. Например, на семинар приехала доброволец из Центрального штаба "Волонтеров Победы" в Москве Анастасия Калюжная.

"Это второй такой семинар в России, и Алтайский край меня приятно удивил. В Сибири очень активные молодые люди, которые готовы многое делать для сохранения памяти о Победе. В следующем году нас ждет знаменательная дата, и мы хотим подготовить ребят к празднованию. Поэтому мы "прокачиваем" в них лидерские и организаторские навыки: учим проводить мероприятия, работать с людьми, отрабатывать замечания", – рассказала Калюжная.

По ее словам, настоящий волонтер должен быть неравнодушным, уважать старших и знать историю своей страны.

Представитель московского штаба также подчеркнула, что важная часть обучения – развитие тренерских навыков. Многие из тех, кто приехал на семинар, в дальнейшем будут готовить новичков и работать с волонтерскими командами.

Отличительная черта семинара в том, что вместо скучных лекций тут тренинги, игры и активные обсуждения. Этому был особенно рад один из участников обучения и руководитель Алтайского ресурсного центра добровольчества Никита Федюнин. По его словам, совместная работа с волонтерами из других регионов – это отличная возможность приобрести новый полезный опыт.

Безграмотный волонтер – не волонтер

Отдельное направление семинара – исторический ликбез. Как отметила Анастасия Калюжная, настоящий волонтер Победы должен не просто знать школьный курс истории, но и постоянно развиваться, изучать детали и подробности Великой Отечественной войны. Именно об этих подробностях волонтерам и рассказывали спикеры-историки.

Например, зампредседателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко приехал на семинар со своей коллекцией копий наград и знаков отличия времен Великой Отечественной войны. Он рассказал, за что их вручали, как ветераны ценили и берегли эти реликвии. Волонтеры с интересом разглядывали ордена и медали и фотографировали их на телефоны.

"Я сегодня хочу донести до волонтеров, насколько важно сохранять память о своих дедах и прадедах, а также их боевые награды. К сожалению, в последнее время в семьях это не всегда правильно доносят до молодого поколения и не всегда бережно относятся к государственным наградам. Поэтому хотелось бы рассказать сегодня, что на самом деле эти реликвии бесценны", – отметил Степаненко.

Он подчеркнул, что для волонтеров это не просто познавательные знания: за каждой наградой есть своя история, свой подвиг, через который можно прочувствовать всю важность Великой Победы. А добровольцам из Алтайского края есть чем гордиться: более 300 Героев Советского Союза призывались из нашего региона и жили здесь в дальнейшем.

Семинар проходит в Барнауле с 29 октября по 1 ноября, но окружной координационный центр "Волонтеров Победы" работает постоянно, и туда могут прийти все желающие. Анастасия Калюжная подчеркнула, что провела там три дня и удивлена, как много людей приходит в центр каждый день, чтобы участвовать в тренингах и мероприятиях.

Барнаул стал вторым городом России, где провели такое обучение. Всего в стране до конца года пройдет восемь подобных семинаров.