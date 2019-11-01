Пятница, 1 Ноябрь, 08:27

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,77
€ 71,19
Обь
69см +23

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Восемь погибших в ДТП на АлтаеАварии в энергосистеме АлтаяАномалии погоды
Новости

Память, уважение, лидерство: чему в Барнауле учат волонтеров Победы со всей Сибири

, ИА "Амител"
Алтайским добровольцам есть чему научить волонтеров из соседних регионов
Фото: amic.ru / Александр Соколов

Фото: amic.ru / Александр Соколов

В Барнауле собрались самые активные участники движения "Волонтеры Победы" со всей Сибири, чтобы научиться быть крутыми лидерами и тренерами. По всей стране проходят семинары в рамках подготовки к 75-летию Победы, и Барнаул стал одним из таких центров обучения. Участникам рассказывали о тонкостях организаторской работы и учили готовить волонтерские команды. Корреспондент amic.ru Саша Соколов посетил семинар и выяснил, зачем добровольцам еще и читают лекции по истории, каким должен быть лидер волонтерского движения и почему обучение проходит именно в Барнауле.

Барнаул – первый

Семинар-обучение организовали в оздоровительном лагере "Кристалл". Такая вот ирония: совсем недетские вопросы об истории страны и памяти о Победе обсуждают в детском лагере. В том, что все лучшие активисты Сибири собрались именно в Барнауле, нет ничего удивительного: 15 мая 2019 года Барнаул стал первым городом в России, где открылся окружной координационный центр "Волонтеров Победы". Теперь здесь организуют добровольческую деятельность не только Алтайского края, но и всей Сибири.

"Приятно видеть столько неравнодушных молодых людей к теме патриотизма, к истории, к Победе в Великой Отечественной войне, а главное, к будущему нашей страны. Уверен, благодаря вам в Сибири станет еще больше волонтеров Победы, еще больше людей, готовых сохранять историческую память нашей Родины, наших семей", – обратился к участникам обучения координатор проекта "Победа в каждом из нас" Максим Банных.

Всего на семинаре собрались 50 добровольцев из Алтайского и Красноярского краев, республик Хакасия и Алтай, Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской и Кемеровской областей. Совсем скоро этим ребятам предстоит организовывать празднования в честь 75-летия Победы в своих городах, поэтому они приехали учиться, как правильно это делать.

Как сделать из добровольца лидера?

Цель – собрать самых активных и научить их быть лидерами: организовывать мероприятия, координировать работу волонтеров, обучать новичков. В Барнауле с добровольцами работали не только местные спикеры, но и специалисты из столицы. Например, на семинар приехала доброволец из Центрального штаба "Волонтеров Победы" в Москве Анастасия Калюжная.

"Это второй такой семинар в России, и Алтайский край меня приятно удивил. В Сибири очень активные молодые люди, которые готовы многое делать для сохранения памяти о Победе. В следующем году нас ждет знаменательная дата, и мы хотим подготовить ребят к празднованию. Поэтому мы "прокачиваем" в них лидерские и организаторские навыки: учим проводить мероприятия, работать с людьми, отрабатывать замечания", – рассказала Калюжная.

По ее словам, настоящий волонтер должен быть неравнодушным, уважать старших и знать историю своей страны.

Представитель московского штаба также подчеркнула, что важная часть обучения – развитие тренерских навыков. Многие из тех, кто приехал на семинар, в дальнейшем будут готовить новичков и работать с волонтерскими командами.

Отличительная черта семинара в том, что вместо скучных лекций тут тренинги, игры и активные обсуждения. Этому был особенно рад один из участников обучения и руководитель Алтайского ресурсного центра добровольчества Никита Федюнин. По его словам, совместная работа с волонтерами из других регионов – это отличная возможность приобрести новый полезный опыт.

Безграмотный волонтер – не волонтер

Отдельное направление семинара – исторический ликбез. Как отметила Анастасия Калюжная, настоящий волонтер Победы должен не просто знать школьный курс истории, но и постоянно развиваться, изучать детали и подробности Великой Отечественной войны. Именно об этих подробностях волонтерам и рассказывали спикеры-историки.

Например, зампредседателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко приехал на семинар со своей коллекцией копий наград и знаков отличия времен Великой Отечественной войны. Он рассказал, за что их вручали, как ветераны ценили и берегли эти реликвии.  Волонтеры с интересом разглядывали ордена и медали и фотографировали их на телефоны.

"Я сегодня хочу донести до волонтеров, насколько важно сохранять память о своих дедах и прадедах, а также их боевые награды. К сожалению, в последнее время в семьях это не всегда правильно доносят до молодого поколения и не всегда бережно относятся к государственным наградам. Поэтому хотелось бы рассказать сегодня, что на самом деле эти реликвии бесценны", – отметил Степаненко.

Он подчеркнул, что для волонтеров это не просто познавательные знания: за каждой наградой есть своя история, свой подвиг, через который можно прочувствовать всю важность Великой Победы. А добровольцам из Алтайского края есть чем гордиться: более 300 Героев Советского Союза призывались из нашего региона и жили здесь в дальнейшем.

Семинар проходит в Барнауле с 29 октября по 1 ноября, но окружной координационный центр "Волонтеров Победы" работает постоянно, и туда могут прийти все желающие. Анастасия Калюжная подчеркнула, что провела там три дня и удивлена, как много людей приходит в центр каждый день, чтобы участвовать в тренингах и мероприятиях.

Барнаул стал вторым городом России, где провели такое обучение. Всего в стране до конца года пройдет восемь подобных семинаров.

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
08:17
Ямочным ремонтом в Рубцовске занялись водители троллейбусов, у которых сдали нервы 0
08:02
Память, уважение, лидерство: чему в Барнауле учат волонтеров Победы со всей Сибири 0
07:52
Барнаульцы просят осветить улицу, вдоль которой заросли кустов с бомжами 1
07:34
Генерала МВД задержали за организацию заказного убийства ради наследства 0
07:28
Интернет закончился? В России вступил в силу закон о суверенном Рунете 1
07:05
Алтайский бюджет заплатит за обеды школьников с ограниченными возможностями 0
06:42
Цена древесины для населения Алтайского края возрастет впервые за пять лет 2
06:21
Замок под горой. Как выглядит сейчас заброшенный дрожжевой завод Барнаула 4
06:12
В последний теплый день осени в Алтайском крае будет до +15 градусов 0
06:01
Тормози на красный свет: как борются с аварийностью на дорогах в Барнауле 3
23:44
15-летняя школьница подговорила своего бойфренда убить ее отца и мачеху 4
23:16
Загримированное тело солдата-срочника нашли в кабинете командира части в Козельске 0
22:46
Больше половины российских школьников сталкивались с травлей в школе 1
22:15
СК опубликовал видео с задержанным за убийство ребенка в детском саду 1
21:50
Мединский: при обращении в Минкульт "Джокер" не получил бы поддержки 2
21:16
Полиция Бельгии объявила в розыск Джокера, Фредди Крюгера и Дракулу 0
20:42
Голоса в голове приказали мужчине зарезать ребенка в детском саду в Нарьян-Маре 3
20:10
Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин 0
19:50
Чиновник предложил отказаться от домашнего задания в российских школах 8
19:15
Массовое ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Барнауле 2
18:47
Неисправимый алтайский "романтик" пойдет под суд за попытку помириться с любимой 0
18:16
Эксперт рассказал, что глобальное потепление может убить почти 500 млн человек 4
17:51
Алтайский полицейский, взявший кредиты на "табельных" понятых, получил условный срок 2
17:31
Рост смертности от рака в России объяснили эксперты 4
17:28
Алтайских солдат, погибших при стрельбе в Забайкалье, похоронили на родине 1
17:01
Жители Краснотурьинска пожалеют, что копали картошку, а не выбирали нужного кандидата 9
16:51
У меня плохой двор. Как отремонтировать его в Барнауле по национальному проекту 8
16:42
Стало известно, в каких сферах труда работают самые счастливые специалисты 3
16:39
Алтайский край в жестких условиях. Спикер АКЗС Романенко оценил бюджет-2020 2
16:20
Фейковое видео с издевательствами над солдатом в Забайкалье появилось в СМИ 8
16:19
В алтайском Минздраве опровергли сообщения о смерти детей от зараженных мандаринов 1
16:02
Евгения Боровикова вновь назначена координатором алтайской ЛДПР с приставкой и.о. 2
15:52
В Барнауле прошел чемпионат по перетягиванию палки 3
15:44
Москалькова предложила засчитывать мамам уход за детьми в рабочий стаж 1
15:41
В Барнауле создадут сквер для прогулок рядом с онкологическим диспансером 3
15:30
Жителей Алтайского края избавят от документальных препон в получении древесины 0
15:21
В Алтайском крае резко похолодает и выпадет снег 0
15:13
Больше 60 человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане 12
15:01
Тест. Какая вы нечисть на Хэллоуин? 7
14:56
За что депутаты парламента Алтайского края будут получать ежемесячную компенсацию? 8
14:40
Замок из списка ЮНЕСКО сгорел в Японии 5
14:34
Барнаул и Белокуриха стали победителями конкурса "Здоровые города России" 1
14:24
Награждали, обсуждали и принимали: как прошла сессия АКЗС в последний день октября 6
14:15
Несостоявшийся кандидат в губернаторы Алтая возглавил "Справедливую Россию" в Рубцовске 2
13:46
Пожарная машина столкнулась с пассажирским автобусом в Томске. 16 человек пострадали 5
13:38
В Роскачестве рассказали, почему мороженое стоит есть даже при простуде 3
13:28
Рассекречена характеристика КГБ на Владимира Путина 24
13:14
Что такое Хэллоуин и зачем его празднуют в России 13
13:11
Не получившие жилье рубцовские сироты просят помощи у депутата Госдумы Терентьева 1
13:01
В Барнауле обращение управляющей компании к жильцам стало тестом на грамотность 27

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.