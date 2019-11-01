Генерала МВД задержали за организацию заказного убийства ради наследства

Генерал-майора милиции в отставке задержали на Ставрополье по подозрению в подготовке заказного убийства родственницы из-за наследства, сообщает Следственный комитет России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении отставного генерал-майора милиции, занимавшего до 2010 года должность начальника Западного управления внутренних дел на транспорте, Александра Туривненко. Он подозревается в приготовлении к совершению убийства по найму", — рассказали в СК.
Отмечается, что Туривненко, будучи директором одного из санаториев города Кисловодска, решил организовать убийство гражданской жены ранее умершего брата, чтобы завладеть имуществом, которое перешло по наследству его племяннику.
"Подозреваемый привлек своего знакомого, предложив совершить преступление за денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей. О противоправных действиях "исполнитель" сообщил в правоохранительные органы", — отметили в ведомстве. При этом генерал дал 150 тыс. рублей для приобретения огнестрельного оружия.
Силовиками было инсценировано похищение и убийство женщины. В качестве доказательств исполнения заказа были сделаны соответствующие фотографии. При передаче части денег отставной генерал был задержан.
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