Барнаульцы просят осветить улицу, вдоль которой заросли кустов с бомжами

Осветить и освятить / Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула обратились к городским властям с просьбой рассмотреть проблему освещения улицы Чехова от проспекта Ленина до улицы Горького, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
"Установлены современные светодиодные фонари, но они не включаются. Жителям приходится идти по темной дороге. Вдоль Барнаулки заросли кустарника и деревьев, в которых обитают бомжи и прочие подозрительные личности", — говорится в сообщении паблика.
Также отмечается, что в последнее время произошло немало нападений на детей по стране и в Барнауле.
Бонусом задается еще один отдельный вопрос: "почему красивые чугунные фонари вдоль набережной Барнаулки включают только на одной стороне, причем на той, где никто не ходит?"
Напомним, ранее сообщалось, что в лесополосе у Павловского тракта – между кварталом Дружный и старой "Лентой" – мужчина напал на несовершеннолетнюю и попытался утащить ее в заросли. Однако она сумела вырваться и убежать. Инцидент произошел в понедельник, 21 октября.
Комментарии
Зато лестница в парк чересчур освещена, и здание на Гоголя администрации прямо увешана осветительными элементами, зачем стены освещать то? или его ночью плохо видно, так оно и не надо