Беременных жительниц Белокурихи отправляют рожать в Барнаул

Алтайский Минздрав в Instagram губернатора региона Виктора Томенко дает ответы на комментарии подписчиков под постом о развитии здравоохранения края. Вопросов много, все они интересные, ведомство старается как может.
К примеру, главу региона спросили про роддом в Белокурихе. Тема довольно живая в Алтайском крае, особенно если учесть, что буквально за последние пару месяцев фактически закрыли роддом в Бийске, потому что есть другой. Также закрывают и роддом в Новоалтайске, потому что женщины рожают в Барнауле. Оказалось, что примерно тоже самое происходит и в Белокурихе.
"Уважаемый Виктор Петрович, когда же уже обратят внимание на больницу города Белокуриха по поводу отсутствия кадров. Роддом. Не каждый может себе позволить посетить специалиста за деньги", – говорится в одном из комментариев.
В Минздраве ответили, что для родоразрешения женщины направляются в роддома Бийска или Барнаула.
Кроме того, в ведомстве сообщили данные по новым кадрам.
"В текущем году в ЦГБ города Белокуриха принят участковый врач-терапевт по программе "Земский доктор" и по целевому направлению отучился участковый врач-педиатр. По программе "Сельский фельдшер" приняли трех специалистов. Совместно с администрацией только в этом году отправили в ординатуру пять специалистов. В муниципальной программе "Здравоохранение" для молодых специалистов заложены подъемные средства, есть компенсация аренды жилья, выделяется также служебное жилье. По участковой службе укомплектованность составляет 100%, узкие специалисты есть все, хоть и большая часть – совместители", – разъяснили в Минздраве Алтайского края.
Напомним, накануне Виктор Томенко опубликовал в своем Instagram пост, в котором рассказал, что в Алтайском крае строятся новые ФАПы, но не хватает 200 фельдшеров. Большое количество острых комментариев вынудило власти региона подключить Минздрав для разъяснений.
Комментарии
Вот не благодарные. Им такой перинатальный построили в Барнауле, приезжай, рожай в удовольствие. А они всё про свои старые больницы трещат. Стыдно товарищи женщины. Не для того столько сил на разрушение медицины было потрачено, чтобы теперь её восстанавливать.
1.11.2019 15:18
Оратор
Ещё столько леса вырублено ради центра, ради медкластера.
В связи с повальным закрытием роддом призыв рожать звучит как издёвка.
и правда неблагодарные,подумаешь пару-тройку часов потрястись и всего то..Вам построили ""ДАР",столько денег вбухали,а вам все не так..Не хотите в Дар,скоро появятся бабки повитухи..будете в банях рожать,как раньше
если бы пару, а то и все пять
Ну что оптимизаторы - ваш выход! Из Белокурихи тоже в ДАР рожать ехать? На прямой линии с президентом как икать будете про доступность роддомов в крае??
Почему новость 1 ноября 2019 г., 14:27 никак не вяжется с этой?
Это наверно новости из разных Россий. Мы к сожалению ещё пока в этой, а вот правительство уже в той
скоро со всех сел и малых городов Алтайского края будет актуальная тема направлять рожать в столицу.
Люди наши никак не поймут, что они тут не нужны. Вернее даже, понимают скорее всего, но поверить не могут. Как те Евреи, которых фашисты сначала в концлагери загоняли, а потом расстреливать начали, не могли поверить что вместо того чтобы использовать рабский труд их будут уничтожать.
Нашей власти не нужно столько людей. Нужно ровно столько сколько хватит на обслуживание нефтегазового сектора. Тем более не нужны грамотные люди. Не нужна лёгкая промышленность, не нужна тяжёлая.
Если посмотреть как бы со стороны - то картина становится предельно ясной. И ошибки в модернизации медицины, промышленности, образования и т.д. не выглядят ошибками, а выполняют чётко поставленную задач
Белокуриха для отдыха