Жителям барнаульской улицы предъявили долги за мусор, который надо носить за 500 метров

Жителям улицы Кулундинской в Барнауле, расположенной в частном секторе города, предъявили долги за вывоз мусора. При этом ближайшие площадки сбора отходов находятся в 500 метрах. Но даже об этом жители не знали: им никто не сообщил, что теперь мусор нужно носить туда. Поэтому они, ни разу не увидев мусоровоза на своей улице, очень удивились полученным счетам. Подробности истории рассказали "Вести Алтай".

"576 рублей я заплатила за вывоз мусора. Но ко мне даже ни разу не пришла машина. Ни контейнера нет, ничего нет", – сказал одна из жительниц.

В среднем суммы – около 2 тыс. рублей. Счет регоператор выставил в августе за все прошедшие месяцы. Жители узнали о долге месяц назад, когда оплачивали коммунальные услуги. Ни квитанций, ни договоров у них на руках не было, возмущаются они. Горожане даже не знали, какая компания обслуживает их улицу.

Весь год люди складировали отходы на участках, сжигали в печах или в контейнерах. Площадки для ТКО на улице нет. Барнаульцы просили администрацию организовать ее, но, по их словам, чиновники сослались на то, что улицы узкие, мусоровоз тут не проедет. Хотя места достаточно, считают местные жители.

Выяснилось, что микрорайон обслуживает компания "Экосоюз". Там рассказали, что вопрос не в ширине улиц. Оператор вывозит мусор с тех площадок, которые указал муниципалитет. На Кулундинской такой площадки нет, есть на соседней – Власихинской. Но до нее идти метров 500.

"Насколько мне известно, по улице Кулундинской администрацией определены места складирования: это две площадки – на Власихинской, 4 и 16. Там два или три контейнера", – сказал Андрей Кулагин, директор компании "Экосоюз".

Однако жителям никто не рассказал об этом, а также о том, что во избежание бюрократии регоператор предложил договор публичной оферты, у него же нужно требовать все документы и ежемесячные квитанции, а узнать о начислениях можно через систему "Город".

"Все вопросы нужно задавать регоператору изначально. Если ответы, полученные от него, не устраивают жителей, есть органы власти. В частности Минстрой, с которым заключено соглашение. Он разберется в любом вопросе и предоставит всю необходимую информацию", – сказал Андрей Голубцов, заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края.

Жители улицы Кулундинской тем временем говорят, что готовы платить, но если мусор будут вывозить в шаговой доступности. Таскать мешки за полкилометра они не согласны, а местные власти и регоператор других решений не предлагают. Поэтому они написали обращения в прокуратуру, в суд и в приемную губернатора.