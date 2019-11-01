В алтайское село, откуда уехала последняя учительница, ищут замену для трех учеников

В село Большое Тихое, где живут пять школьников и откуда уехала учительница, ищут педагога на зарплату от 13 до 25 тысяч рублей. Обещают квартиру в деревянном доме на две семьи, пишет "Российская газета".
Напомним, тему обучения детей из этого села, в котором всего живут 78 человек, поднял сайт "Сибирь. Реалии", который написал, что из-за отъезда учительницы дети два месяца не учатся. Однако позже краевое Минобразования опровергло информацию о том, что школьники не обучаются. По данным ведомства, один человек учится на дому, а остальных на автобусе возят в школу в село Карпово (15-20 минут езды).
"Организован подвоз в село Карпово, что является временной мерой, согласованной с родителями учеников", – говорилось в сообщении ведомства.
По данным "Российской газеты", из пяти школьников села двое – первоклассники, родителям которых районные власти предлагали отправить детей в пришкольный интернат в Карпово, где учатся уже двое старшеклассников. Но родители отказались.
"Да какая же мать отправит маленького ребенка одного на шесть дней в другое село?" – удивляется жительница села Татьяна Шелепова.
Жители деревни опасаются, что их малокомплектную школу закроют совсем. Но глава района Виктор Горбачев заверяет: школа не закрыта, ее продолжают отапливать и, если найдется преподаватель, снова откроют. По его словам, учителям из Карпово предлагали ездить в Большое Тихое, но те не согласились.
Комментарии