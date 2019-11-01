Депутат от ЛДПР не смогла достойно наградить учителей из-за бюрократических проволочек

Депутат краевого Заксобрания от ЛДПР Евгения Боровикова столкнулась с бюрократическими препятствиями и проволочками, когда решила наградить учителей из родного Панкрушихинского района. Об этом она рассказала коллегам 31 октября на традиционной 15-минутке в конце сессии.
2 ноября в филиале Панкрушихинской школы – Березовской СОШ – пройдет вечер выпускников. Евгения Боровикова решила наградить семерых учителей за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд. Предполагалось, что педагоги получат почетные грамоты и благодарственные письма от депутата краевого парламента. Но депутат столкнулась с препятствиями.
Сначала она написала в Панкрушихинскую школу официальное письмо на имя директора Юрия Гребенщикова, который также является исполнительным секретарем местного отделения "Единой России". Депутат просила наградить выбранных учителей, у каждого из которых есть различные награды и внушительный стаж работы в сельской местности.
От директора требовалось подписать наградные листы, заверить трудовые книжки и дать характеристики.
По словам Евгении Боровиковой, она заручилась поддержкой депутата-одномандатника Сергея Серова и дважды звонила главе Панкрушихинского района Дмитрию Васильеву, который заверил ее, что все будет сделано.
Однако председатель районного комитета по образованию Надежда Брянская заявила депутату, что это ей решать, кого награждать. Об этом Боровикова рассказала министру образования и науки Максиму Костенко.
В итоге ей сообщили, что скоро проведут заседание наградной комиссии Панкрушихинского района. "Хотя при чем тут комиссия, если ходатайствует депутат АКЗС?" – возмутилась Боровикова. В результате подписали документ только для одного преподавателя.
"Гребенщиков заявил, что у депутата Боровиковой начался агитационный период, а наград никто не достоин. Вот так оценили труд учителей – людей, работающих за копейки! Почему же я как депутат сегодня не могу наградить достойных педагогов? Какое право имели чиновники Панкрушихинского района меня останавливать и чинить препоны? У нас руководство АКЗС и некоторые депутаты-одномандатники вручают награды на свое усмотрение без проблем. Разве у них привилегированное положение? Тогда скажите, кому же мне еще идти в ножки поклониться, чтобы вопрос был решен?" – возмущена Евгения Боровикова.
Депутат готова написать о случившемся президенту и столичному руководству "Единой России".
Комментарии
Ну да, ну да... Сейчас все будут делать, чтобы показать, как трудно бедным депутатам за 30 000 тысяч отчитываться...
А теперь представьте, как работает этим людям под руководством таких районных бонз?
а зачем было втягивать директора школы в партийные дела? Не должен он никакие наградные листы подписывать. Это дело партии, в которой состоит Боровикова, кого и чем награждать.
Отстаньте от директоров школ
Я, мне, еще раз я, мне, меня... обидели. Где основания для такой большущей буквы Я, депутат Боровикова???? Почему все должны подстроиться под вдруг возникшее ваше желание? Только без песни про заботу об учителях