Пятница, 1 Ноябрь, 14:18

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,77
€ 71,19
Обь
108см +39

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Восемь погибших в ДТП на АлтаеАварии в энергосистеме АлтаяАномалии погоды
Новости

Депутат от ЛДПР не смогла достойно наградить учителей из-за бюрократических проволочек

, ИА "Амител"
Депутату от оппозиции чинили препоны и позволили наградить только одного педагога вместо семи
Школа / Фото: amic.ru

Школа / Фото: amic.ru

Депутат краевого Заксобрания от ЛДПР Евгения Боровикова столкнулась с бюрократическими препятствиями и проволочками, когда решила наградить учителей из родного Панкрушихинского района. Об этом она рассказала коллегам 31 октября на традиционной 15-минутке в конце сессии.

2 ноября в филиале Панкрушихинской школы – Березовской СОШ – пройдет вечер выпускников. Евгения Боровикова решила наградить семерых учителей за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд.  Предполагалось, что педагоги получат почетные грамоты и благодарственные письма от депутата краевого парламента. Но депутат столкнулась с препятствиями.

Сначала она написала в Панкрушихинскую школу официальное письмо на имя директора Юрия Гребенщикова, который также является исполнительным секретарем местного отделения "Единой России". Депутат просила наградить выбранных учителей, у каждого из которых есть различные награды и внушительный стаж работы в сельской местности.

От директора требовалось подписать наградные листы, заверить трудовые книжки и дать характеристики.

По словам Евгении Боровиковой, она заручилась поддержкой депутата-одномандатника Сергея Серова и дважды звонила главе Панкрушихинского района Дмитрию Васильеву, который заверил ее, что все будет сделано.

Однако председатель районного комитета по образованию Надежда Брянская заявила депутату, что это ей решать, кого награждать. Об этом Боровикова рассказала министру образования и науки Максиму Костенко.

В итоге ей сообщили, что скоро проведут заседание наградной комиссии Панкрушихинского района. "Хотя при чем тут комиссия, если ходатайствует депутат АКЗС?" – возмутилась Боровикова. В результате подписали документ только для одного преподавателя.

"Гребенщиков заявил, что у депутата Боровиковой начался агитационный период, а наград никто не достоин. Вот так оценили труд учителей – людей, работающих за копейки! Почему же я как депутат сегодня не могу наградить достойных педагогов? Какое право имели чиновники Панкрушихинского района меня останавливать и чинить препоны? У нас руководство АКЗС и некоторые депутаты-одномандатники вручают награды на свое усмотрение без проблем. Разве у них привилегированное положение? Тогда скажите, кому же мне еще идти в ножки поклониться, чтобы вопрос был решен?" – возмущена Евгения Боровикова.

Депутат готова написать о случившемся президенту и столичному руководству "Единой России".

Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

1.11.2019 12:14
- гость -

Ну да, ну да... Сейчас все будут делать, чтобы показать, как трудно бедным депутатам за 30 000 тысяч отчитываться...

1.11.2019 12:18
- гость -

А теперь представьте, как работает этим людям под руководством таких районных бонз?

1.11.2019 12:24
вв

а зачем было втягивать директора школы в партийные дела? Не должен он никакие наградные листы подписывать. Это дело партии, в которой состоит Боровикова, кого и чем награждать.
Отстаньте от директоров школ

1.11.2019 13:04
гость

Я, мне, еще раз я, мне, меня... обидели. Где основания для такой большущей буквы Я, депутат Боровикова???? Почему все должны подстроиться под вдруг возникшее ваше желание? Только без песни про заботу об учителях

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
14:15
Опубликованы картинки, нарисованные чиновниками на заседании по здравоохранению 0
14:05
Знаменитый Белый зал в алтайском музее отремонтировали за 6 миллионов 0
13:39
Серьезное ДТП произошло в Барнауле. Очевидцы сообщают о пострадавших 6
13:24
СК рассказал подробности убийства экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева 0
13:10
Барнаульцам дарят билеты на комедию с участием заслуженных и народных артистов России 1
13:03
Заиграл новыми красками: Старый базар начал радовать барнаульцев светодиодной подсветкой 10
12:47
Житель алтайского села вырубил топором десятки сосен, чтобы обменять на алкоголь 2
12:35
Как голосовать за благоустройство общественной территории в Барнауле и из чего выбирать 1
12:30
Рецидивист зарезал женщину за навязчивое предложение интима 3
12:17
Оба Алтая попали в топ регионов, где катастрофически падает число врачей 11
12:02
Маленькая кухня: советы дизайнеров, как грамотно организовать пространство 0
11:51
Девочка умерла в детском саду во время тихого часа в Коми 2
11:47
Депутат от ЛДПР не смогла достойно наградить учителей из-за бюрократических проволочек 4
11:30
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатрах 13
11:16
Археологам разрешили искать Петропавловский собор, но барнаульские чиновники не хотят 10
10:43
В алтайское село, откуда уехала последняя учительница, ищут замену для трех учеников 7
10:31
Букет специй, приправ и смешение вкусов: паназиатская кухня завоевывает Барнаул 1
10:27
Бывший мэр Киселевска найден мертвым в своем доме, а рядом лежал убитый нападавший 7
10:11
Убийца ребенка в детском саду рассказал о заклинании ради вечной жизни 23
10:01
Многодетные семьи на Алтае станут оперативнее получать информацию о господдержке 0
09:56
Жителям барнаульской улицы предъявили долги за мусор, который надо носить за 500 метров 17
09:41
"Бойцовский клуб" создали подростки на Сахалине. Против них выступили власти региона 3
09:12
Путин рассказал анекдот про бабушку, отвечая на важный вопрос о работе медучреждений 29
09:08
В нескольких метрах от мэрии Бийска рушится советский кинотеатр 13
09:00
Чешская кухня и недорогой алкоголь. Почему нужно пойти на юбилей ресторана "Прага" 9
08:47
В Бийске живет мальчик, который любит пугать людей: открывает окно и кричит, что падает 10
08:33
Выпить и выжить: как избежать похмелья наутро? 13
08:17
Ямочным ремонтом в Рубцовске занялись водители троллейбусов 9
08:02
Память, уважение, лидерство: чему в Барнауле учат волонтеров Победы со всей Сибири 1
07:52
Барнаульцы просят осветить улицу, вдоль которой заросли кустов с бомжами 6
07:34
Генерала МВД задержали за организацию заказного убийства ради наследства 4
07:28
Интернет закончился? В России вступил в силу закон о суверенном Рунете 42
07:05
Алтайский бюджет заплатит за обеды школьников с ограниченными возможностями 0
06:42
Цена древесины для населения Алтайского края возрастет впервые за пять лет 3
06:21
Замок под горой. Как выглядит сейчас заброшенный дрожжевой завод Барнаула 25
06:12
В последний теплый день осени в Алтайском крае будет до +15 градусов 0
06:01
Тормози на красный свет: как борются с аварийностью на дорогах в Барнауле 25
23:44
15-летняя школьница подговорила своего бойфренда убить ее отца и мачеху 6
23:16
Загримированное тело солдата-срочника нашли в кабинете командира части в Козельске 2
22:46
Больше половины российских школьников сталкивались с травлей в школе 3
22:15
СК опубликовал видео с задержанным за убийство ребенка в детском саду 4
21:50
Мединский: при обращении в Минкульт "Джокер" не получил бы поддержки 6
21:16
Полиция Бельгии объявила в розыск Джокера, Фредди Крюгера и Дракулу 0
20:42
Голоса в голове приказали мужчине зарезать ребенка в детском саду в Нарьян-Маре 4
20:10
Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин 0
19:50
Чиновник предложил отказаться от домашнего задания в российских школах 17
19:15
Массовое ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Барнауле 4
18:47
Неисправимый алтайский "романтик" пойдет под суд за попытку помириться с любимой 0
18:16
Эксперт рассказал, что глобальное потепление может убить почти 500 млн человек 4
17:51
Алтайский полицейский, взявший кредиты на "табельных" понятых, получил условный срок 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.