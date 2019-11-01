Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатрах

Официальный трейлер мероприятия появился на YouTube. Речь идет о записи концерта в Государственном Кремлевском дворце, который прошел 17 апреля.
Тем, кто не смог его посетить, предлагают посмотреть запись в кинотеатрах. Премьерный показ прошел 31 октября.
Уточняется, что в каждом городе будет своя дата показа.
Комментарии
Неужели и вправду кто-то купит билет в кино на Пугачеву?
Надо на входе психиатров поставить
Цена на киносеанс как на концерт?
перепись неадэкватов пройдет
Маразм крепчал...
Мде, неужели кто-то пойдет на это .....
ну чего вы как маленькие-то, неужели кто-то купит, кто-то пойдет? Все просто - билеты закупит какое-нибудь министерство и на свой профессиональный праздник или юбилей, в принудительно-добровольном порядке погонит туда своих сотрудников
а в формате 3D? ))))))))))))))))))
Билет всего 200руб. стоил, я так хотела попасть на живой концерт, но к сожалению не получилось, поэтому с огромной радостью собралась сходить в кино, послушать, а билетов за день до концерта не оказалось Хорошо, что решили еще раз показать, теперь то я заранее куплю
пойдут. еще как пойдут. еще и билетов не будет.
Неужели АБ хуже ваших бузовых, на неё же ходят, а уж на Пугачеву и тем более, есть на эстраде более профессиональные певицы чем АБ? Не заметно
старая педофилка!!! давно уже в топке горит!
Платить деньгами за такое сомнительное удовольствие? Нет.
опасно жить в городе где половина жителей ходит на Бузову вторая на Пугачеву