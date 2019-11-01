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Оба Алтая попали в топ регионов, где катастрофически падает число врачей

, ИА "Амител"
В Алтайском крае, где много населенных пунктов и больниц, наибольшее сокращение по количеству

Республика Алтай заняла второе, а Алтайский край – седьмое с конца места в рейтинге Минздрава России по численности врачей в регионах. Таким образом, оба Алтая вошли в топ-10 регионов, где самая высокая динамика сокращения медиков, пишет РБК.

В Республике Алтай число врачей в 2018 году по сравнению с предыдущим годом сократилось с 858 до 820 – на 38 человек, или на 4,4%. В Алтайском крае – с 8 723 до 8 476 специалистов, то есть на 247 человек, или 2,8%. Но по конкретному числу врачей это наибольший результат среди регионов – в крае очень разветвленная система здравоохранения по сравнению с другими территориями.

По данным Минздрава, в целом по России число врачей выросло на 0,07%, или на 404 человека. Но при этом в 55 регионах их количество сократилось, в 30 – возросло.

Самая плохая динамика — в Чукотском автономном округе, 5,3%. Но в абсолютных цифрах это только 18 человек. На втором месте как раз Республика Алтай, на третьем — Псковская область. 

Число врачей выросло больше всего – в процентах – в Ненецком автономном округе: на 4,5%, или на 8 человек. В Москве прирост составил 3,5%, или 1,8 тыс. специалистов.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова связывает отток врачей в некоторых регионах с переездом специалистов в соседние области, где предлагают более высокую зарплату.

"Нужно понимать, что в каждом субъекте своя специфика, и нужно анализировать каждый регион в отдельности, так как проблемы оттока врачей из субъектов, от которых сравнительно недалеко добираться до Москвы, будут иными, нежели в отдаленных территориях с низкой плотностью населения", – заявила министр РБК. 

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Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

1.11.2019 12:26
- гость -

Надо анализировать. Это теперь так называется нежелание поднимать условия и зарплату

1.11.2019 12:35
- гость -

Наш волшебник -президент на встрече с общественниками с ходу придумал, как решить проблему нехватки врачей. Предложил формировать по типу студенческих стройотрядов медицинские и направлять их «ездить по стране и оказывать людям помощь и поддержку, на том уровне, конечно, на котором они могут это делать».
Ездит такая бригада-ух дохтарьёв-шабашников по стране.
ну, во первых пристроены, опять-таки кормить их можно централизованно - тут и пригожину копеечка, население ваще в экстазе не они к врачу в врачи к ним, главное с болезнью подгадать во время к их приезду.



1.11.2019 12:36
- гость -

Да на Украине хуже!!!!!

1.11.2019 12:44
Пенсионер - ж

Ждем-с,ждем-с когда вдруг МЗ в лице министра региона опубликует пр МЗ по АК: тарифная ставка врача с такого-то числа - 47.7 тыс рублей
Не средняя по отрасли, а именно ставка врача!
На следующий день укомплектуются все больницы и поликлиники! А 18 тыр на 2 ст с 8 до 20 всё-таки маловато

1.11.2019 12:46
- гость -

Скворцова брякала о резком увеличении продолжительности ... вот и врачи стали исчезать. Не нужны они люди веселы и здоровы, продолжительность жизни растёт

1.11.2019 12:50
- гость -

"Нужно понимать, что в каждом субъекте своя специфика, и нужно анализировать каждый регион в отдельности


Кому нужно понимать? Полная несостоятельность министра. Не понять очевидное за столько лет

1.11.2019 12:58
- гость -

Я думаю, что по примеру СГК будет принцип "альтернативной больницы".. Все к тому идет. Повышения тарифов у нас нет, будет "альтернативная водокачка", "альтернативная мусоровозка" и так далее....

1.11.2019 13:00
- гость -

1.11.2019 12:50
- гость -
"Нужно понимать, что в каждом субъекте своя специфика, и нужно анализировать каждый регион в отдельности


Кому нужно понимать? Полная несостоятельность министра. Не понять очевидное за столько лет


Во время калининградской болтовни путина, две "красавицы "министры здравоохранения одна экс, другая действующая рядом сидели, о чём вы....

1.11.2019 13:09
- гость -

А вы сами подумайте, зачем здесь горбатиться за 30тыс., когда в Мск зарплаты хороших врачей начинаются от 100тыс.? Продать квартиру на 10% ниже рынка и валить в Нерезиновск. В Барнауле, реально, остались те, кто ничего не умеет и их начальники с разницей в зарплате со своими подчиненными в 5 и более раз. Увы, но это суровая правда.
Все более-менее адекватные и активные ИТ-спецы или на удаленке с Москвой-Питером или уже там. Барнаул стал неплохой кузницей ИТ-кадров.
Тоже самое ждет и медицину и образование. А больше, в Брн никаких сфер труда, где нужны люди с головой, и не осталось. Плитку тротуарную и обезьяна может лепить. А 50-ти летнему прорабу "полтинника" - за глаза, чтоб не рыпался в другой город. Да и куда ему, в таком возрасте.
Чувствуется, что образуется профессиональная яма. Есть много выпускников ВУЗов, есть небольшое число профессионалов в возрасте под 50. А по специалистам 30-40 лет - катастрофа.

1.11.2019 13:59
Сермяжная правда

Увы, будущее Барнаула это Рубцовск, лет эдак через 15-20 если не раньше.

1.11.2019 14:05
- гость -

1.11.2019 13:09
- гость -

+100500!

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