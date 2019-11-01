Рецидивист зарезал женщину за навязчивое предложение интима

46-летний мужчина через несколько дней после освобождения из колонии зарезал новую знакомую в Новокузнецке, сообщает "Новокузнецк.ру".
Мужчина познакомился с двумя женщинами на улице и приятельницы пригласили его в гости. В какой-то момент подружки поругались, и с гостем осталась 39-летняя хозяйка квартиры. После короткого общения она предложила преступнику интим, но он отказался. Женщину это не остановило, и она стала только настойчивее, что разозлило гостя. Он взял нож и не менее 18 раз ударил хозяйку квартиры.
Чтобы скрыть следы преступления, он поджег простынь и сам позвонил в полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело. Пожар удалось потушить.
В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Там много новостей. "Паводок в Новокузнецке". "Мэр Новокузнецка хочет вернуть трамваи".
Но Амик опять выбрал только одну тему.
1.11.2019 12:43 - гость -
Мож у них премиальные за расчлененку
плевать на обоих. деграданты 80лвл.