Житель алтайского села вырубил топором десятки сосен, чтобы обменять на алкоголь

Житель села Урлапово Шипуновского района срубил топором 23 сосны в лесу около деревни, вывез на телеге и обменял их на спиртное. Нарушителя поймали и возбудили против него уголовное дело по статье "Незаконная рубка, совершенная в значительном размере", сообщают в региональном управлении МВД. Теперь ему грозит большой штраф, исправительные работы или срок в тюрьме.
Незаконную рубку деревьев обнаружили работники лесного хозяйства и сообщили об этом в полицию. Правоохранители быстро установили личность лесоруба и задержали его. Мужчина признал свою вину.
Сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству, составила 18 тыс. рублей.
За такое преступление предусматривается один из видов наказания: штраф в 500 тыс. рублей, обязательные, исправительные либо принудительные работы, но все равно со штрафом от 100 до 200 тыс. рублей, или и вовсе лишение свободы на срок до двух лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей.
Комментарии
Главное что чувак пойло вовнутрь уже употребил, а на штрафы и отсидки таким индивидуалам по, нашли чем пугать!
Лично для меня дрова в следующем году и в этом не подорожали! Всех не пересажаете глупцы!