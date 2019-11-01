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СК рассказал подробности убийства экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева

, ИА "Амител"
Двое вооруженных мужчин пытались проникнуть в дом бывшего мэра

В Следственном комитете подтвердили, что бывший мэр Киселевска Сергей Лаврентьев погиб в перестрелке, сообщает СК по Кемеровской области.

Информация об убийстве 59-летнего Лаврентьева поступила около полуночи. Его супруга заметила на территории приусадебного участка свет от фонарика и силуэты двух людей, и сообщила об этом мужу.

"Мужчина, взяв охотничье ружье, вышел из дома. После чего женщина услышала несколько выстрелов, а когда все утихло, она вышла во двор и обнаружила супруга с огнестрельными ранениями, а недалеко от него лежало тело неизвестного мужчины также с огнестрельным ранением", – рассказали в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Следователи устанавливают мотив преступления и личность второго погибшего. Личность еще одного человека, скрывшегося с места преступления, неизвестна. В качестве приоритетной версии СК рассматривает попытку разбойного нападения.

Об убийстве Лаврентьева ранее сообщили в СМИ. Его тело обнаружили в собственном загородном доме, при этом он, предположительно, убил одного из нападавших.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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