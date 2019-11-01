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Опубликованы картинки, нарисованные чиновниками на заседании по здравоохранению

, ИА "Амител"
Это, конечно, результат напряженных усилий, отметил Путин во время мероприятия

В Twitter "Кремлевский пул РИА‏" опубликовано несколько фотографий, демонстрирующих художественные навыки министров и губернаторов. Фото были сделаны на заседании президиума Государственного совета по здравоохранению.

"Три часа отвел Путин на заседание Госсовета по вопросам здравоохранения. Участники не жалели сил, бумаги и чернил", – говорится в сообщении.

Мероприятие состоялось 31 октября в Светлогорске, провел его президент России Владимир Путин. Тема: "О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения". Участниками заседания стали главы большинства регионов страны, руководители федеральных органов власти, представители экспертного сообщества и не только.

В ходе заседания президиума Госсовета Владимир Путин отметил, что в области здравоохранения за последние годы сделано немало. По его словам, важнейшим показателем позитивных перемен является устойчивый рост средней продолжительности жизни. Так, в 2014 году она составляла 70,9 года, а в 2019 году – 73,6.

"Это, конечно, результат напряженных усилий, продуктивной работы врачей, медицинских организаций, ученых, талантливых команд, которые трудятся во многих регионах", – подчеркнул Путин.

А в это время картинки рисовали губернаторы Сахалинской и Воронежской областей Олег Кожемяко и Александр Гусев, глава Калининградской области Антон Алиханов и министр экономразвития Максим Орешкин.

Напомним, на этом же заседании Путин рассказал анекдот про бабушку, отвечая на важный вопрос о работе медучреждений.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

1.11.2019 14:23
гость

За столько времени и такую оплату труда я бы нарисовал больше

1.11.2019 14:24
- гость -

Разрисовали бумажки, потравили анекдоты, цинизм выше крыши. Хотя им фиолетово, Они лечится будут в Германии, США и Израэле. Патриоты мать ..пи...пи...пи

1.11.2019 14:33
- гость -

Алиханов башку такую нормальную замутил, ему можно в художники направляться))

1.11.2019 14:40
- гость -

Еще немного времени и СМИ начнут бумажки из туалета выкладывать.
Вот кому действительно нечем заняться.

1.11.2019 14:48
- гость -

вот оно реальное отношение наших руководителей к своей работе.
Картинки рисуют, продолжительность жизни рисуют.

1.11.2019 14:52
- гость -

1.11.2019 14:40
- гость -

А что тебе не нравится?Пусть народ видит,как министры здравоохранения бережно и художественно заботятся о здоровье нации!!!

1.11.2019 14:56
- гость -

Каков поп, таков и приход.
Один анекдоты травит, другие комиксы рисуют.
Творческие личности однако...

1.11.2019 15:01
- гость -

1.11.2019 14:52
- гость -

И какая связь между рисунками и работой? Человек слушает ушами, а не рукой.

1.11.2019 15:11
Гостья

Гогены поразвлекались, анекдоты послушали и на том разошлись.

1.11.2019 15:13
- гость -

И что нам от этих картинок?

1.11.2019 15:27
- гость -

какой бред, лишь бы эмоции вызвать! Это нормальное явление, когда человек что то слушает, задумался - он рисует всякие закорючки. по этим закорючкам в психологии кучу чего рассказать могут

1.11.2019 15:38
- гость -

Почему голую бабу никто не нарисовал?
А Орешкин, видать, чего-то в гараже смастерить надумал.

1.11.2019 16:25
- гость -

Помню таких выхватил люлей от начальника за рисование крестиков на планерке аж зад трещал. обычная небольшая фирмешка была.

1.11.2019 16:31
- гость -

А Орешкин из них - самый толковый. Ишь - конструирует. Я всегда к нему с непонятной симпатией относился.

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