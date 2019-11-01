Опубликованы картинки, нарисованные чиновниками на заседании по здравоохранению

В Twitter "Кремлевский пул РИА" опубликовано несколько фотографий, демонстрирующих художественные навыки министров и губернаторов. Фото были сделаны на заседании президиума Государственного совета по здравоохранению.
"Три часа отвел Путин на заседание Госсовета по вопросам здравоохранения. Участники не жалели сил, бумаги и чернил", – говорится в сообщении.
Мероприятие состоялось 31 октября в Светлогорске, провел его президент России Владимир Путин. Тема: "О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения". Участниками заседания стали главы большинства регионов страны, руководители федеральных органов власти, представители экспертного сообщества и не только.
В ходе заседания президиума Госсовета Владимир Путин отметил, что в области здравоохранения за последние годы сделано немало. По его словам, важнейшим показателем позитивных перемен является устойчивый рост средней продолжительности жизни. Так, в 2014 году она составляла 70,9 года, а в 2019 году – 73,6.
"Это, конечно, результат напряженных усилий, продуктивной работы врачей, медицинских организаций, ученых, талантливых команд, которые трудятся во многих регионах", – подчеркнул Путин.
А в это время картинки рисовали губернаторы Сахалинской и Воронежской областей Олег Кожемяко и Александр Гусев, глава Калининградской области Антон Алиханов и министр экономразвития Максим Орешкин.
Напомним, на этом же заседании Путин рассказал анекдот про бабушку, отвечая на важный вопрос о работе медучреждений.
Комментарии
За столько времени и такую оплату труда я бы нарисовал больше
Разрисовали бумажки, потравили анекдоты, цинизм выше крыши. Хотя им фиолетово, Они лечится будут в Германии, США и Израэле. Патриоты мать ..пи...пи...пи
Алиханов башку такую нормальную замутил, ему можно в художники направляться))
Еще немного времени и СМИ начнут бумажки из туалета выкладывать.
Вот кому действительно нечем заняться.
вот оно реальное отношение наших руководителей к своей работе.
Картинки рисуют, продолжительность жизни рисуют.
1.11.2019 14:40
- гость -
А что тебе не нравится?Пусть народ видит,как министры здравоохранения бережно и художественно заботятся о здоровье нации!!!
Каков поп, таков и приход.
Один анекдоты травит, другие комиксы рисуют.
Творческие личности однако...
1.11.2019 14:52
- гость -
И какая связь между рисунками и работой? Человек слушает ушами, а не рукой.
Гогены поразвлекались, анекдоты послушали и на том разошлись.
И что нам от этих картинок?
какой бред, лишь бы эмоции вызвать! Это нормальное явление, когда человек что то слушает, задумался - он рисует всякие закорючки. по этим закорючкам в психологии кучу чего рассказать могут
Почему голую бабу никто не нарисовал?
А Орешкин, видать, чего-то в гараже смастерить надумал.
Помню таких выхватил люлей от начальника за рисование крестиков на планерке аж зад трещал. обычная небольшая фирмешка была.
А Орешкин из них - самый толковый. Ишь - конструирует. Я всегда к нему с непонятной симпатией относился.