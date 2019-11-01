Эмир Кустурица снял клип для российской группы The Hatters

Режиссер Эмир Кустурица снял клип на композицию "Все и сразу" питерской группы The Hatters. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале коллектива.
Клип снимали три дня на производственной базе Кустурицы в Болгарии. По сюжету, группа предпринимателей решает дать отпор предводителю банды, которая "рулит" всем бизнесом в поселке.
Главные роли исполнили Евгений Кулик, Илья Варламов, Снежана Самохина и музыканты группы. Общая стилистика видео и образы некоторых героев напоминают моменты из фильмов Кустурицы "Время цыган" (1988 год) и "Черная кошка, белый кот" (1998 год).
Презентация клипа состоялась перед большими концертами The Hatters в Москве и Санкт-Петербурге.
В комментариях под видеоклипом пользователи больше всего отметили участие в съемках блогера-урбаниста Ильи Варламова, высказывания которого о многоэтажной застройке и городской среде стали мемом.
"Как похорошел табор при Варламове, парковок нет, заборов нет, историческая застройка, прекрасный табор будущего", – пошутил один из комментаторов.
В обсуждении "засветился" и сам Варламов.
"Где велодорожки?!" – поддержал общее направление юмора Илья.
Комментарии