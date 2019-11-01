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Эмир Кустурица снял клип для российской группы The Hatters

, ИА "Амител"
В съемках клипа участвовали известные блогеры
Все и сразу / YouTube

Все и сразу / YouTube

Режиссер Эмир Кустурица снял клип на композицию "Все и сразу" питерской группы The Hatters. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале коллектива. 

Клип снимали три дня на производственной базе Кустурицы в Болгарии. По сюжету, группа предпринимателей решает дать отпор предводителю банды, которая "рулит" всем бизнесом в поселке. 

Главные роли исполнили Евгений Кулик, Илья Варламов, Снежана Самохина и музыканты группы. Общая стилистика видео и образы некоторых героев напоминают моменты из фильмов Кустурицы "Время цыган" (1988 год) и "Черная кошка, белый кот" (1998 год).

Презентация клипа состоялась перед большими концертами The Hatters в Москве и Санкт-Петербурге. 

В комментариях под видеоклипом пользователи больше всего отметили участие в съемках блогера-урбаниста Ильи Варламова, высказывания которого о многоэтажной застройке и городской среде стали мемом. 

 

"Как похорошел табор при Варламове, парковок нет, заборов нет, историческая застройка, прекрасный табор будущего", – пошутил один из комментаторов. 

В обсуждении "засветился" и сам Варламов. 

"Где велодорожки?!" – поддержал общее направление юмора Илья. 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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