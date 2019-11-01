"Получили понимание": главные цитаты Томенко после "медицинского" Госсовета с Путиным

Тему развития здравоохранения в России масштабно обсудили 31 октября в Калининградской области. Там с участием президента России Владимира Путина прошло расширенное заседание президиума Госсовета.
В мероприятии принял участие и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Его высказывания по следам этого совещания публикует пресс-служба правительства. Amic.ru выбрал основные.
- "Все группы высказали свои предложения по поводу того, какие еще решения государственного уровня необходимо принять, для того чтобы система здравоохранения сделала еще несколько шагов в сторону улучшения качества своего функционирования".
- "Модернизацией системы и ее развитием государственная власть занимается уже не первый год, и полученные за последние годы достижения в этой области не вызывают никаких сомнений. Безусловно, есть выдающиеся результаты. Если сравнивать их с той базой, с которой стартовала страна".
- "Но если говорить про тот идеал, к которому мы должны стремиться, всегда надо подходить здесь очень ответственно, надо ориентироваться на лучшие достижения и на лучшие практики. Здесь нам еще предстоит работать".
- "Да и регионы получили понимание того, в каком направлении мы все вместе должны двигаться, где ответственность губернаторов, региональных правительств, а где – органов местного самоуправления".
Напомним, что за последние полгода прошло несколько совещаний с участием президента, посвященных состоянию здравоохранения в стране. Наибольшее внимание сейчас уделяется развитию первичного звена, к которому сегодня жители предъявляют наибольшие претензии.
В начале октября Путин провел совещание по этому вопросу. По его итогам до ноября регионы должны были провести ревизию технического состояния и износа больниц, кроме того, они до конца года должны провести анализ кадрового обеспечения первичного звена, писал РБК.
Комментарии
Слова бездумные, пустые,
Как депутаты крепостные,
Где денег взять на мёд и сына?
Ведь у меня трутней с присыла
Полно!
А пчёлы сдохли все давно.
Да, грустно. Если эти за дело взялись, жди беды.
А толку... в Бийске как не было врачей так и нет.
" достигнуты выдающиеся результаты" - по уничтожению бесплатной медицины и сокращению населения.
"сделала еще несколько шагов в сторону " - платной медицины
"полученные за последние годы достижения в этой области не вызывают никаких сомнений. " за 19 лет количество больниц сокращено в 2 раза
"идеал, к которому мы должны стремиться" - полная ликвидация бесплатной медицины
"регионы получили понимание того, в каком направлении мы все вместе должны двигаться" - сокращение численности населения до минимально необходимого для обслуживания трубы
Какая это вода! прямо переливается из пустого в порожний....Одно пустословие. Есть твердое слово а есть пустое, вот чистый пример пустых слов.
Льготные лекарства для детей опять не закупили - в этом тоже понимание нашли?!