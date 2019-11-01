Знаменитый Белый зал в алтайском музее отремонтировали за 6 миллионов

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая завершился комплекс работ по ремонту и оборудованию Белого зала, который обошелся в 6 миллионов рублей.
На эти средства был проведен ремонт Белого зала, обновлено текстильное оформление интерьера и приобретены театральные кресла. Немаловажным для проведения музейных мероприятий стало и оснащение Белого зала современным проекционным оборудованием.
Как отмечают в ГМИЛИКА, в следующем году исполнится 110 лет с того момента, когда этот зал был пристроен к основному (и более раннему по времени строительства) объему особняка, являющемуся одним из первых каменных зданий города Барнаула. Белый зал сохранил первозданный вид: его украшают аркада из четырех колонн, большие арочные окна, лепные потолочные розетки. Он имеет неповторимую историческую атмосферу и обладает великолепной акустикой.
К этому залу у посетителей музея и его сотрудников особое отношение. Он по праву считается душой и сердцем музея, поскольку именно в нем проходят все самые значительные события в жизни ГМИЛИКА.
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