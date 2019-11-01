Серьезное ДТП произошло в Барнауле. Очевидцы сообщают о пострадавших

Серьезное столкновение двух иномарок произошло на улице 80-й Гвардейской Дивизии, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Универсал на перекрестке ударил в бок Kia. От удара легковушку отбросило на тротуар. Автомобиль сбил знак пешеходного перехода.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС, МЧС и медики.
Очевидцы сообщают, что в результате аварии пострадала пенсионерка и ребенок.
Комментарии
ну вот..., опять знак сломали.
Узнать бы имена чиновников разрешивших постройку высотки так близко к перекрестку! Выезжая с 80 Гв. дивизии, с права ничего не видно из-за припаркованных машин! Когда давали разрешение, головой думали или карманами? Только умственно-отсталый мог одобрить такое расположение, ну или за хорошие деньги!
Этот перекресток давно светофор просит...
Да нормально там, торопится не надо
Наглядное пособие для курсанта автошколы. (на первом фото).
Не нужен там светофор и так весь город в знаках 40, в лежачих полицейских и светофорах. На этом перекрёстке даже знаки «СТОП» установили, только на них никто не останавливается