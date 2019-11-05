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Переезд в Новосибирск – просто: как дистанционно купить квартиру в большом городе

, ИА "Амител"
Современные возможности позволяют выбрать жилье и оформить сделку не покидая Барнаула: главное – найти надежного застройщика

Если вы задаетесь вопросом переезда в Новосибирск – для себя, детей, или же думаете про жизнь в этом большом мегаполисе в будущем, то вам будет интересно узнать, как сделать мечту осязаемой, ведь это довольно просто. Разберем по полочкам.

Оформить дистанционно ипотеку и провести сделку без выезда в Новосибирск – просто

Рассказывает менеджер ГК "Стрижи" Вернер Оксана: "На этой неделе у меня прошла очередная сделка с Забайкальским краем. Клиент из города Краснокаменска, что в 560 км от Читы, приобрел однокомнатную квартиру в ипотеку в целях инвестиции. Сделка для самого клиента выглядела максимально просто: выслав документы мне на почту, он уже через сутки получил ипотечное решение, а еще через день сходил в банк в своем городе и подписал все документы в режиме "одного окна". У моего, теперь уже счастливого, клиента сделка заняла час времени. Естественно, такая простота обуславливается тем, что наша компания работает по новому законодательству, используя счета эскроу, которые защищают средства клиентов на 100%".

Начать новую жизнь в Новосибирске – просто

Дорого ли обходится жизнь в Новосибирске? Давайте посчитаем.

Чтобы снять здесь минимальное жилье на месяц, необходимо порядка 15 000 руб., но можно уложиться дешевле. Проезд по городу стоит около 2 000 руб. в месяц, питание – еще примерно 10 000 руб. Средняя заработная плата в Новосибирске – 32 000 руб., однако найти высокооплачиваемую работу не так сложно, как кажется, и вполне вероятно, что через 2-3 месяца ваши доходы будут уже не 30 000, а 50 000 рублей и выше: в этом городе все зависит только от вас!

Что движет людьми, решившимися на покупку жилья далеко от дома? Это может быть перевод по работе, желание перебраться в большой город ради перспектив или приобретение квартиры для детей. Кроме того, солидное количество людей покупают квартиры для инвестиций, ведь цены на недвижимость в крупных мегаполисах – таких, как Новосибирск – постоянно растут.

Выбрать и оформить квартиру – просто

Как не ошибиться с выбором квартиры в Новосибирске, учитывая тот факт, что на рынке огромное количество предложений?

  • Первое – надежность. ГК "Стрижи" – застройщик, обладающий безупречной репутацией по сдаче объектов в срок, имеющий наивысший рейтинг надежности Единого реестра застройщиков.

  • Второе – документы. Как не попасть на недобросовестное агентство недвижимости или нерадивых юристов? Здесь гарантии от ГК "Стрижи" предоставляются на уровне законодательства, так как данный застройщик строит по счетам эскроу (деньги хранятся в банке до завершения строительства) и в полном соответствии с федеральным законодательством, а денежные средства перечисляются клиентом (либо банком в случае ипотеки) только после регистрации договора в Росреестре.

  • Третье – качество. Пожалуй, лучшее сочетание цена/качество – у ГК "Стрижи", так как это одна из немногих компаний в Новосибирске, которая строит по технологии бескаркасного кирпичного строительства. Большинство других компаний строят в основном из панелей или сибита, облицовывая дома керамогранитом или штукатуркой, что в условиях сибирского климата является спорным решением.
  • Четвертое – удобство дистанционного оформления ипотеки и широкий выбор ипотечных программ. Все делается в режиме "одного окна" ипотечными специалистами ГК "Стрижи" бесплатно. В большинстве случаев не нужно даже выходить из дома, чтобы получить ипотечное решение. Здесь вам ответят на любые вопросы – от минимальных ставок до ипотеки без первоначального взноса.

  • И пятое – ГК "Стрижи" работает тогда, когда вам удобно. Без выходных и праздников. Просто оставьте заявку, и специалист позвонит вам в удобное время и проконсультирует по вопросам приобретения комфортного жилья в Новосибирске.

Остались вопросы? Просто отправьте заявку либо позвоните нам по телефону: +7 (3852) 996-883!

Застройщик ООО "Холдинговая компания "ГК "Стрижи". Проектные декларации на сайте gk-strizhi.ru

ООО "Холдинговая компания "ГК "Стрижи"
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

5.11.2019 11:34
Горожанин

Зачем ее покупать?

5.11.2019 12:25
- гость -

"через 2-3 месяца ваши доходы будут уже не 30 000, а 50 000 рублей и выше"

Нам ЕдРо так уже 20 лет "заливает".

5.11.2019 12:47
Артур

Точно! Покупайте жилье на выселках большого города и готовьтесь к двухчасовым пробкам по утрам и вечерам) отличная инвестиция! Лучше доллары купите)))

5.11.2019 12:56
- гость -

Новосиб в плане проживания не понравился. Там улицу фиг перейдешь и всё равно огромные пробки.

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