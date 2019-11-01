Минздрав объяснил, почему детским офтальмологом в Барнауле работает афганец

Жительница Барнаула поинтересовалась у губернатора Алтайского края Виктора Томенко под его постом о ФАПах на странице в Instagram, почему в детской поликлинике № 1 (расположена на ул. Никитина) работает иностранный гражданин офтальмологом, "который и по-русски плохо понимает".
На этот вопрос здесь же, в комментариях, Минздрав региона предоставил свой ответ. В нем говорится, что этот врач, афганец по национальности, окончил Алтайский медицинский университет в 2014 году, а в 2016-м – ординатуру по направлению "офтальмология" и получил соответствующий сертификат.
Он работает не только в детской поликлинике, но и в специализированном травмпункте в городской больнице № 8.
"Да, он по национальности афганец и разговаривает с акцентом, но это не умаляет его достоинств как специалиста. Большинство пациентов, наоборот, отзываются о нем как о хорошем и внимательном докторе. Стоит отметить, еще одно место работы этого врача – специализированный травмпункт в Городской больнице № 8, что дополнительно характеризует его как опытного специалиста!" – ответили в Минздраве.
Другие комментаторы не преминули отметить, что совсем недавно власти заявляли о необходимости привлекать иностранных врачей к работе в отрасли, чтобы нивелировать кадровый голод. "Это первые ласточки кадрового голода и импортозамещения", – написал один из фолловеров.
Еще один комментатор заметил, что в этом нет ничего удивительного – в медуниверситете учится много иностранцев.
В дискуссию включились и сторонники хорошего отношения к людям любых национальностей: "А вам не кажутся ваши рассуждения нетолерантными, если не сказать хуже. Чем вас не устраивают иностранцы, тем более с нашим образованием?".
Комментарии
это достижения ?
Шёл 20 год стабильности.