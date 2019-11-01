Что подарить ветеранам Великой Отечественной войны на 75-летие Победы?

В Министерстве социальной защиты Алтайского края уже сейчас задумались над тем, чем порадовать ветеранов нашего региона в юбилей Победы.
Идеи подарков есть, но окончательное решение пока не принято. Поэтому в министерстве готовы выслушать варианты жителей региона. Об этом рассказала Наталья Жмылева, начальник отдела по социальной работе управления по соцполитике Минсоцзащиты региона, на радио "Эхо Москвы" в программе "Тема дня", в цикле, посвященном подготовке к 75-летию Победы и проекту "Победа в каждом из нас".
Свои варианты юбилейных подарков для ветеранов можно оставить на amic.ru в комментариях, в группе проекта "Победа в каждом из нас" в соцсети "ВКонтакте" или позвонить в Минсоцзащиты края по телефону (3852) 27-36-24 с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов.
Идеи можно озвучивать в течение недели. 8 ноября список предложений передадут на рассмотрение специалистам.
Комментарии
В таком возрасте... Думаю, продуктовую корзину. Только состав корзины надо с медиками или диетологами согласовывать.
Папа радовался открытке от Путина..Всегда ждал ее.Им нужно сейчас внимание и уважение от нас.Проверьте как часто к ним ходят врачи из поликлиник,как часто посещают их соц.работники.Спросите у ветеранов,как они себя чувствуют!!и чего им не хватает..
приглашения на концерты, вечера. А лучше собирать их всех с задорным художником и петь военные песни. А в конце развозить по домам и поддерживать в дальнейшем общением