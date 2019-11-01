Большинство россиян поддерживают введение отцовского капитала

Введение федерального отцовского капитала поддерживают 74% семей, сообщает РИА "Новости".
Предлагаемый размер – 453 тыс. рублей, сообщается в результатах мониторинга Общественной палаты РФ, проведенного к форуму "Сообщество" комиссией по поддержке семьи, материнства и детства.
В тройку популярных направлений расходования федерального отцовского капитала респонденты назвали приобретение жилья (80%), оплату ипотечного займа (68%) и приобретение семейного автомобиля (61%).
Также мониторинг показал, что 57% респондентов поддерживают введение единого статуса многодетных семей на территории всей страны, еще 42% – предоставление мер поддержки вне зависимости от наличия регистрации по месту фактического проживания.
В исследовании принял участие 10 861 человек из 83 субъектов РФ. Из них 93% – женщины, 7% – мужчины. Мониторинг проводился с 13 августа по 14 октября 2019 года.
В мае 2019 года сообщалось, что в России может появиться "отцовский капитал". Размер выплаты будет сопоставим с материнским капиталом. На нее смогут претендовать отцы при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке.
Таким образом, вместе с материнским капиталом размер выплат семье может достигнуть 900 тыс. рублей.
Комментарии