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Как из неудобной планировки сделать комфортную и просторную квартиру

, ИА "Амител"
"Двушку" можно превратить в элегантную "трешку"? Да, можно
Интерьер квартиры / Предоставлено компанией NewRoom

Интерьер квартиры / Предоставлено компанией NewRoom

Владельцы новых квартир сталкиваются с одними и теми же проблемами – площадь маленькая, планировка неудобная, мебель и вещи не влезают, а хочется комфортную, стильную и просторную квартиру. Такие пожелания от клиентов в дизайнерской студии NewRoom слышат постоянно. Иногда, чтобы угодить каждому члену семьи и создать уютную обстановку, дизайнерам приходится раздвигать стены и придумывать нестандартные интерьерные решения.

Из "двушки" – в "трешку"

Пожелание

Собственница с "евродвушкой" 39,8 кв. м из барнаульского ЖК "Литерный" обратилась в дизайнерское агентство NewRoom, чтобы ее квартиру переделали в "евротрешку". Главное пожелание хозяйки – увеличить кухню и сделать небольшую детскую, где бы ребенок мог делать уроки, отдыхать и спать. А ее семилетняя дочь попросила кровать "на втором этаже", лестницу с ящиками до спального места и небольшой диван. Однако размер квартиры всего этого не позволял.

Решение

Чтобы выполнить пожелания клиентов, дизайнеры сломали перегородки и оставили только несущую стену, которая разделяет две комнаты. Таким образом удалось сократить площадь бывшего зала и нынешней детской комнаты, увеличить площадь кухни-гостиной за счет коридора. Чтобы квартира визуально не казалась маленькой, стены, потолок и пол сделали в светлых оттенках, разбавив яркими акцентами. В кухне появились изумрудные нижние фасады, такой же цвет использовали на входной зоне. Что в итоге получилось, можно будет скоро увидеть на странице дизайнерской студии в Instagram.

Из голых стен – квартира с изюминкой

Пожелание

У владельцев студии площадью 48 кв. м рядом с барнаульским комплексом отдыха "Заречье" стояла задача сделать квартиру с изюминкой под сдачу. Важные условия: в ней должна быть кровать, перегородки не желательны, а лоджию нужно было объединить с основной комнатой и сделать там зону релакса. Более того, ванная комната должна быть со стеклянной стеной.

Решение

Для этого убрали витражное окно, которое делило помещение на основную зону и лоджию. Это добавило воздуха и света в помещении. Дизайнеры NewRoom предложили свой вариант, как сделать стену из стекла в ванной. Чтобы не смущать постояльцев, предложили добавить шторы. Кровать зонировали поворотными рейками, чтобы у жильцов была возможность сделать глухую стену, если захочется уединения. Телевизор установили на кронштейне, чтобы было удобно смотреть с разных точек. В зоне отдыха поставили функциональные пуфы с ящиками и подушками и два удобных белых плетенных кресла из ротанга, чтобы добавить в интерьер легкости. Вишенкой на торте стало фотоизображение статуи Давида на стене.

Этой квартирой займутся следующей весной, поэтому фотографии реализованного проекта можно будет увидеть на странице студии в Instagram только в 2020 году.

Из просторного помещения – функциональную квартиру

Пожелание

Хозяева жилья площадью 64 "квадрата" с потолками высотой 3,2 метра в новосибирском ЖК "Флотилия" попросили дизайнеров студии NewRoom сделать функциональную, стильную квартиру, но при этом уложиться в бюджет. Одно из требований – поставить сушку и стиральную машину рядом.

Решение

В квартире нет жесткой перепланировки, более того, комната была неправильной формы. Дизайнеры NewRoom предложили снесли стену второго санузла и сделать там удобную гардеробную со стиральной машиной и сушкой. А над кухней-гостиной, в которой стены были не по прямой, а по радиусу, пришлось долго думать, чтобы диван не загромождал пространство. Однако решение нашлось.

Дизайн-проект выполнен в современном стиле, в ноябре в квартире приступят к ремонту. Что получится в итоге, можно будет увидеть на странице студии NewRoom в Instagram.

 

 

Интерьер-проекты студии дизайна NewRoom

Студия дизайна и ремонта NewRoom
Адрес: Барнаул, ул. Интернациональная, 97, офис 9, 2 этаж.
Телефон: +7 961 986 13 97
Instagram

 

На правах рекламы
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

12.11.2019 08:53
- гость -

Все эти псевдо"евро" - те же хрущебы только в современном фантике.
Места для нормального житья семье нет, вот и начинают изголяться

12.11.2019 09:04
- гость -

понастроили евротрешек по 30 м.кв, а теперь поняли, что они неудобны! Уж лучше планировки хрущевские - честных три комнаты 59м.кв

12.11.2019 09:19
- гость -

Собственница с "евродвушкой" 39,8 кв. м из барнаульского ЖК "Литерный" обратилась в дизайнерское агентство NewRoom, чтобы ее квартиру переделали в "евротрешку".

Рука-лицо. В 3-х комнатной хрущевке и то 55-58 квадратов. В однушке 31-33. Можно конечно и в семикомнвтные хоромы переделать, но для кошек.

12.11.2019 09:44
- гость -

на картинке хоть что можно нарисовать, в реале никто ничего не может сделать

12.11.2019 10:54
Митенька ржевский

Беда всех этих бродячих дизайнеров в том, что они рисуют решения, которые практически невозможно осуществить имея тот набор материалов, что есть в Барнаульской рознице. Всё приходится заказывать по всей России или даже за рубежом.
В результате квартира в доме из дерьма и палок (а сейчас так и строят) становится золотой из-за ремонта и неликвидной на вторичном рынке за те деньги, что в неё вложены.
Совет заказчикам дизаенов: не соглашайтесь на покупку бумажек с рисунками, требуйте6
а) полные схемы раскладок плитки, разрезов линолеума и т.п.
б) авторского сопровождения от момента закупа материалов до последнего самореза
в) оплачивайте и работы и дизайн-проект только когда всё будет завершено.

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