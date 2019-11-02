"Бессмертные пони": жители у Томенко в Instagram оценили новый график работы поликлиник

В Алтайском крае изменился график работы поликлиник. Теперь они должны работать с 8:00 до 20:00 в будни, с 8:00 до 15:00 – в выходные и праздничные дни. При этом участковые должны вести прием не менее пяти часов, а узкие специалисты – не менее семи часов. Такое постановление подписал глава Минздрава края Дмитрий Попов. Под одним из постов губернатора края Виктора Томенко в Instagram подписчики поспорили о новшествах.

Изменения провели, чтобы медицинская помощь стала более доступной, особенно для работающих граждан, сообщили в Минздраве.

"Скоро вообще работать некому будет. Врачей и сестер и так нет, а с таким графиком и последние уйдут", – написала комментатор, судя по дальнейшим репликам – медик.

Однако ей ответили представители регионального Минздрава: "Время работы поликлиники изменено не путем увеличения нагрузки на врачей и медсестер, а за счет ее перераспределения и изменения графика работы. Да, время приема врача увеличивается до пяти часов, но все вызовы на дом поэтапно перейдут в неотложную службу, работу которой мы активно развиваем последние два года".

В ведомстве также сообщили, что комплектуют эту службу в каждой поликлинике не только кадрами, но и техникой. Например, автомобилями Lada Largus.

"За участковым терапевтом останется активное наблюдение на дому в плановой форме нуждающихся хронических пациентов, причем врач сам планирует эти посещения либо направляет к пациенту медсестру", – написали специалисты Минздрава.

Изменения поддержали и пациенты: "Странно вы рассуждаете! А я вот рада изменению! – написала одна из подписчиц губернатора. – Потому что работаю до шести часов в центре, а живу на окраине. И с работы не так просто отпроситься к врачу на прием, особенно если надо многих пройти. Теперь смогу. Вы, наверное, дома сидите или сами врач, поэтому возмущаетесь?"

Женщина отметила, что дома не сидит, а как раз работает, причем в центре, а живет на окраине.

Но ситуацию она охарактеризовала жестко: "Нашу работу превращают в концлагерь. Работайте с утра и до вечера, и в выходные, и в праздники. У нас-то, наверно, нет семей и детей. Врачи же не люди: у них ни дома, ни мужа, ни детей. Бессмертные пони, блин!"