Российские ученые создали упругий бетон. Он гнется от ударов

Специалисты из Центра военных исследований ДВФУ создали бетон со свойствами резины, сообщает портал "Хайтек".
Созданный учеными материал гораздо устойчивее к растрескиванию, чем обычный бетон. Кроме того, он не пропускает влагу, а значит, может быть использован для строительства подводных сооружений и бункеров.
"Для нас было важно, чтобы бетон продержался до первой трещины как можно дольше. Сегодня инженеры по всему миру работает над созданием средств безопасности, которые позволят зданию устоять в случае попадания снаряда или авиакатастрофы. Мы подошли к этому вопросу с нашей собственной точки зрения и разработали ударопрочный материал. На следующем этапе мы хотим создать радиационно-стойкий бетон", – рассказал один из авторов исследования.
Комментарии
Жалко строителей. Так как у нас в России как? Сначала льем бетон, потом его долбим отбойниками, что бы провести кабель или вкопать столб и тому подобное)))).....