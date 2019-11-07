Как с помощью стекла из одной комнаты сделать две

Личное пространство требуется каждому. Пусть небольшое. Даже в маленькой квартире. И серьезная перепланировка жилья с возведением монолитных стен в этом случае подойдет далеко не всем. Рассказываем, как легко, быстро, красиво и современно из одной комнаты сделать две.

Экономим пространство

Если комната небольшая, то при зонировании остро встает вопрос экономии пространства. Даже 15-20 сантиметров, которые требуются для возведения перегородки, оказываются непозволительной роскошью. В этом случае дизайнеры советуют зонировать помещение с помощью стеклянных перегородок. Они занимают гораздо меньше места, чем перегородки из других материалов. И при этом не лишают комнату воздуха и объема. Более того, перегородки из стекла могут визуально расширить помещение и увеличить световой поток.

Много света

Чем меньше квартира, тем она должна быть светлее. А лучшее освещение – естественное, уверяют эксперты. Но если в комнате, которую поделили на зоны с помощью перегородки, всего одно окно, то часть ее лишается естественного освещения. Перегородки из стекла позволяют решить эту проблему – свет свободно проникает и в изолированную часть. А если хочется уединения и полумрака – добавьте шторы или жалюзи. И вы сами будете регулировать степень освещения в своем уголке.

Из одной две

Хотите из одной комнаты получить две изолированные? Легко. В этом помогут раздвижные стеклянные перегородки или двери. Никакой потери площади и никаких давящих глухих стен. Стекло можно использовать самое разное – матовое, с рисунком, фотопечатью или совершенно прозрачное. В последнем случае закрыться от посторонних глаз помогут шторы. Сочетание стекла и ткани выглядит очень стильно. Недаром современные дизайнеры так его полюбили.

К тому же раздвижные перегородки позволяют одним взмахом руки трансформировать помещение. Ну а вдруг у вас соберется большая компания и места в одной комнате не хватит? Просто раздвигаете стеклянные перегородки и усаживаете друзей за большой стол.

Обойдемся без согласования

Очень важный момент для многих: перепланировку комнаты с помощью стеклянных перегородок не нужно согласовывать ни с какой инстанцией, если, конечно, для этого вы не сносили несущие стены. Стеклянная конструкция считается элементом мебели, даже если с ее помощью вы полностью разделили комнату от пола до потолка.

Кстати, разбирается такая конструкция тоже легко и просто. Решили переехать? Разобрали, перевезли на новое место и снова собрали.

Всегда стильно

Стеклянные перегородки достойно вписываются в любой стиль интерьера и в любое помещение. Их очень любят использовать современные дизайнеры, так как такие перегородки служат не только для зонирования пространства, но и в качестве элемента декора.

Стекло может быть любого цвета и любой степени прозрачности. Оно может быть матовым или глянцевым, зеркальным, гладким или шероховатым; с рисунком, гравировкой, УФ или фотопечатью. Можно использовать витраж, можно обыграть подсветкой. Все зависит от фантазии дизайнера и функции комнаты, где размещается этот элемент.

Универсально

Стеклянные перегородки можно использовать для зонирования любой комнаты: спальни, гостиной, кухни, ванной. Стекло не пропускает запахи, задерживает влагу, что очень удобно для ванной, или если вы хотите отделить зону кухни от гостиной, может заглушать звуки, что особенно актуально при зонировании гостиной и спальни.

И кроме того, стекло – экологичный материал.

Кстати, о безопасности

Для перегородок используют специальное стекло – закаленное, которое разбить не так-то просто. Так как оно изготавливается с помощью специальных современных технологий, которые значительно повышают его прочность. В Барнауле такое оборудование имеется у компании ПК "Стеклосервис" – одного из крупнейших предприятий на рынке региона.

За счет специальной термической обработки закаленное стекло приобретает повышенную прочность к ударам и перепадам температуры и может выдержать достаточно мощные удары. Но даже если такое стекло вдруг удалось каким-то образом разбить, оно рассыпается на очень мелкие части без острых углов, которые не смогут никого поранить.

Хотите еще надежнее? Пожалуйста, к вашим услугам стекла по технологии триплекс – проклеенные пленкой. Пленка может быть как абсолютно прозрачной, пропускающей свет, матовой, а также цветной. С помощью пленки различных оттенков можно создавать красивые узоры и орнаменты, а даже фальш-витражи.

Чтобы разбить такое стекло, нужно приложить очень серьезные усилия. И даже в этом случае оно не рассыпется: осколки останутся висеть на пленке.

Где купить такие перегородки?

Самый лучший вариант – изготовить их под заказ. В Барнауле сделать это можно в ПК "Стеклосервис". Компания была создана более 20-ти лет назад, и сегодня стала одним из ведущих профессиональных предприятий Алтайского края по закалке и качественной обработке стекла и зеркал. Мастера работают по индивидуальным проектам на самом современном и профессиональном оборудовании.

Вы можете приехать в компанию с уже готовым дизайнерским проектом, или просто снять точные замеры помещения, а дизайнер и специалисты ПК "Стеклосервис" помогут спроектировать подходящий вариант перегородки, дверей или других предметов интерьера со стеклянными элементами.

А будет ли это красиво?

Конечно будет. В ПК "Стеклосервис" вы можете заказать индивидуальное оформление стеклянных перегородок. Нанести на них алмазную гравировку или узоры из матовой или цветной пленки, или пескоструйный рисунок, или УФ/фотопечать.

Немного подробнее о каждом методе оформления:

Алмазная гравировка позволяет добиться эффекта объемности изображения и особой игры света на гранях. Это популярный метод, позволяющий получить из обычной зеркальной или стеклянной поверхности настоящее произведение искусства. Кроме того, гравированные стекла и зеркала могут стать объединяющей составляющей интерьера, органично вписавшись в единый стиль помещения или дополнив его. Изображение, нанесенное с помощью гравировки, сохранится неизменным многие десятилетия.

Художественная пескоструйка – рисунок, выполненный таким методом, напоминает ледяную изморозь и смотрится особенно нежно. Кроме того, такие изделия имеют повышенную стойкость и долговечность. Мастера ПК "Стеклосервис" могут сделать любой рисунок по желанию заказчика.

Витражи гармонично вписываются в любой дизайн. Игра солнечных лучей или особая подсветка создадут особенное очарование помещению, где установлены витражные изделия. Изготовить их также могут по вашему индивидуальному проекту.

Фотопечать на пленке. Цветное изображение печатается на специальных тонких пленках, которые затем наносятся на тыльную сторону стеклянного изделия. Помимо того, что это очень красиво, такая технология придает стеклу и скрепляющий эффект: при разрушении изделия пленка не позволяет осколкам рассыпаться по помещению.

УФ-печать на стекле – эффектный способ украсить любой интерьер. Матовое или глянцевое стекло становится оригинальной картиной. Вам остается только выбрать сюжет, картинку и цветовое решение.

Фацетирование – декоративная обработка кромки стекла или зеркала с лицевой стороны. Стекло после такой обработки превращается в стильный элемент интерьера. Благодаря фацетированию можно добиться идеально гладкой и абсолютно безопасной кромки.

Адреса компании:

Магазин "Зазеркалье" г. Барнаул, пр. Ленина, 113,

тел +7 (3852) 25‒03‒79

Производство "ПК "Стеклосервис" г. Барнаул, ул. Малахова, 2г,

тел +7 (3852) 34‒90‒03

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