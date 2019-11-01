В Алтайском крае завершился слет "Волонтеров Победы" со всей Сибири

Волнтеры со свсей Сибири прошли обучение в Алтайском крае / Фото: проекта "Победа в каждом из нас"
В пятницу, 1 ноября, в Первомайском районе состоялось последнее занятие семинар-обучения для лидеров и активистов движения Сибири. На нем сотрудники МЧС вместе с начальником краевого управления Александром Макаровым рассказали и показали волонтерам, как оказывать первую медицинскую и психологическую помощь при разных чрезвычайных ситуациях.
Кроме того, во время обучения "Волонтеры Победы" Сибири прошли мастер-классы, послушали лекции и поиграли в обучающие игры на темы: "Исторический ликбез по Великой Отечественной войне", "Ценности движения "Волонтеров Победы", "Тонкости общения с ветеранами и проведения интервью", "Создание интересных событий", "как реагировать на негативные публикации в СМИ" и т.д.
"Одной из самых запоминающихся встреч для волонтеров стала лекция Игоря Степаненко – зампредседателя Правительства Алтайского края, который рассказал о наградах и знаках отличия Великой Отечественной войны и показал свою коллекцией наград. Как отметил Игорь Борисович, большинство из них – муляжи, которые сделаны специально для обучения молодого поколения", — рассказала пресс-секретарь проекта "Победа в каждом из нас" Галина Юмашева.
Так же "Волонтеры Победы" Сибири узнали об уникальном проекте Алтайского края — "Победа в каждом из нас". Координаторы — Максим и Екатерина Банных – рассказали про проект и об опыте сотрудничества разных добровольческих объединений. Презентация проходила в формате диалога. Оказалось, что молодым людям очень интересна тема родословной своей семьи и памяти о подвигах героев.
Семинар-обучение проводил окружной координационный центр СФО "Волонтеров Победы", который находится в Барнауле. Цель слета — подготовка к 75–летию Победы. С 29 октября по 1 ноября в нашем регионе обучались 50 "Волонтеров Победы" из Алтайского, Красноярского краев, республик Алтай и Хакасия, Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской, Кемеровской областей.
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