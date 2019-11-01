Доктор Мясников рассказал о том, какую рыбу стоит покупать и как ее готовить

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, чем отличаются морская и речная рыба, сообщает "ФедералПресс".
Он отметил, что морская рыба является более полезной из-за содержания в ней соли, йода полезных жиров и микроэлементов. Однако, в морской рыбе содержится ртуть и по этому беременным женщинам есть ее нужно не больше двух раз в неделю. Мелкая морская рыба, по словам доктора, лучший вариант для тех кто хочет недорого и правильно питаться.
В свою очередь, речная рыба полезна из-за легко усваиваемого белка, фосфора и витаминов групп А,B,E. Также, по сравнению с морской рыбой, она менее калорийна.
Мясников посоветовал готовить рыбу без жарки и дополнительных жиров. Отличный способ — приготовление на пару с овощами.
Комментарии
Что-то он не то говорит этот Мясников. Речную наоборот лучше прожаривать.
да ну его этого доктора вместе с малышевой....... по известному адресу
они таки же врачи как я гимнаст...... ну чисто теоретически могу быть гимнастом а практически.....так и они, врачи чисто теоретически и то когда эта теория была
Кардиолог заиграл новыми красками. )
содержится ртуть и по этому беременным женщинам есть
хм, может ПОЭТОМУ?
он вообще вкурсе как пахнет морская рыба если её варить?
1.11.2019 18:48
месный
Ну, видимо, он про про селёдку говорил.
Пусть попробует вылечить своего друга от ятрозвония.