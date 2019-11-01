Сезон охоты на пушных зверей начался в Алтайском крае

С 1 ноября по 31 января 2020 года в Алтайском крае продлится сезон охоты на пушных зверей: зайца и лису.
Норма добычи:
- заяц русак — один в день, пять за сезон;
- заяц беляк — один в день, десять за сезон;
- лисица — без ограничений
Кроме того, Минприроды напоминает что право на охоту имеют граждане с охотничьим билетом, разрешительными документами на ношение и хранение огнестрельного оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевку,в случае охоты в закрепленных охотугодьях.
Следить за порядком будут 10 групп, сформированных из государственных охотничьих, лесных инспекторов и сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, сообщает официальный сайт Алтайского края.
Комментарии