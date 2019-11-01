Надгробие с фотографией актрисы Кристины Асмус появилось на выставке в Москве

На выставке "Некрополь", проходящей в Москве, выставили похоронную гравюру с изображением звезды сериала "Интерны" Кристины Асмус, сообщает Telegram-канал Mash.
Посетители заметили на одном из надгробий фотографию живой и здоровой актрисы, на что и указали организаторам. Новость появилась в СМИ и социальных сетях, после чего началось разбирательство.
Сначала было сказано, что на фотографии не Асмус, а похожий на нее человек. Все изменилось после того, как организаторам показали настоящую фотографию актрисы, которая перенесена на гравюру. Тогда появилась версия о том, что фото им отдал журналист, чтобы проверить как работает гравировальный аппарат.
Сейчас экспонат убрали с выставки.
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