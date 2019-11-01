Ремонт дороги в алтайском селе, где ранее асфальтировали лужи, сделали заново

Все быстро переделали / Фото: mintrans22.ru
В селе Первомайское, где асфальтировали лужи, устранили нарушение при ремонте дороги, а также наказали подрядную организацию, сообщает Минтранс Алтайского края.
"По поручению министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева специалистами Алтайавтодора была проведена выездная проверка, после которой были выполнены соответствующие мероприятия по отношению к подрядной организации", — рассказали в ведомстве.
В Минтрансе благодарили жителей села Первомайское за проявленное внимание к инциденту.
"В данный момент уже проведены работы по устранению последствий некачественного ремонта и выполнена укладка покрытия с соблюдением всех технологий при помощи специализированной техники и квалифицированных работников", — подчеркнули в министерстве.
Ранее сообщалось, что Минтранс организует выездную проверку, чтобы определить масштабы некачественных работ.
Напомним, 29 октября дорожники заасфальтировали лужу на улице Новой в селе Первомайском Бийского района. На опубликованном в соцсети видео рабочие раскидывают асфальт из кучи в лужу, в это время мимо проезжает автомобиль и становится очевидно, что ямы на дороге глубокие. Рабочие уверяли, что делают доброе дело.
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