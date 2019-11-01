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Барнаульские архитекторы выступили против строительства отеля в центре города

, ИА "Амител"
Архитектурное сообщество Барнаула не поддерживает идею строительства отеля на месте сквера на улице Молодежной

Ведущие архитекторы Барнаула выступили против строительства отеля Radisson на месте сквера на улице Молодежной. Об этом сообщил председатель правления Алтайской организации Союза архитекторов России Петр Анисифоров.

По его словам, вопрос строительства отеля Radisson на месте сквера на пересечении улицы Молодежной и проспекта Социалистического широко обсуждается уже на протяжении месяца, в том числе в архитектурном сообществе. Мнения звучат разные, но сходятся в одном, место для строительства такого крупного объекта выбрано неудачно.

"Если говорить о том, нужен ли отель крупной зарубежной сети в Барнауле, мое мнение – нужен. В Алтайском крае развивается туризм, как обычный, так и деловой, и наличие отеля высокого уровня городу необходимо. Кроме того, это еще и инвестиции в экономику города и создание новых рабочих мест. Но место для строительства выбрано неудачно. Это не только мое мнение, но и мнение многих моих коллег. Сквер, на территории которого предложено построить отель, – часть сложившейся площадки, она является традиционным местом проведения городских праздников. Это зеленая зона, которых у нас не так много, и мы не должны ее потерять. Также, строительство высотного здания нарушит архитектурный облик площади. Поэтому считаю, что необходимо подобрать для строительства отеля другую площадку", — приводит слова Петра Анисифорова пресс-служба мэрии города.

Городские власти уверены, что такую площадку можно будет найти в центре города. Возможно это потребуется дополнительных инвестиций для подготовки площадки под строительства.

Ранее начальник комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Дмитрий Аристов заявил, что строить здание сетевого отеля Radisson на территории зеленого сквера у площади Сахарова нельзя.

Чиновник объяснил, что по Генплану города и правилам землепользования и застройки сквер на углу Молодежной и Сахарова относится к зеленой зоне и строительство там не предусмотрено. "К тому же на площади Сахарова проводятся все значимые городские праздники, там решены вопросы с массовым пребыванием и безопасностью людей", – уточнил Аристов и подчеркнул, что власти учтут мнение горожан.
 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

1.11.2019 18:34
- гость -

От скучных шабашей
Смертельно уставши,
Две ведьмы идут и беседу ведут:
"Да что-то, брат-ведьма,
Пойти посмотреть бы
Как в городе нашем живут.
Как все изменилось!
Уже развалилось
Подножие Лысой горы.
И молодцы вроде
Давно не заходят
Остались одни упыри".
………………
Освоились быстро,
Под видом туристов
Поeли, попили в кафе "Гранд-отель".
Ho леший поганил
Своими ногами,
И их попросили оттель.
…………….
Пока ведьмы выли
И все проcaдили,
Пока леший пил, набирался в кафе,
Найдя себе вдовушку,
Выпив ей кровушку,
Спал вурдалак на софе.

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