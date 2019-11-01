Охрану детских садов предложили передать Росгвардии

Охрану образовательных учреждений следует передать Росгвардии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова.
"Сотрудники частных охранных предприятий не всегда способны распознать угрозу, исходящую от тех, кто пытается проникнуть внутрь школ, детсадов и вузов с оружием или умыслом на совершение преступления. Введение пропускного режима и привлечение к охране бойцов Росгвардии существенно повысит безопасность находящихся там людей и позволит избежать множества страшных трагедий и терактов", – сказал Чернышов.
Он отметил, что трагедия, которая произошла в Нарьян-Маре, еще раз показала уязвимость охраны образовательных учреждений.
"Страшного происшествия можно было бы избежать, если бы охраной учреждения занимались профессионалы, в данном случае сотрудники Росгвардии страны. Напомню, что единого стандарта охраны учреждений образования в России до сих пор нет. Об этом много говорили, но воз и ныне там", – добавил Чернышов.
Напомним, 31 октября в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре проник мужчина, которого впустил охранник. Он поднялся на второй этаж, вошел в группу, где дети готовились ко сну, и убил мальчика. Мужчину задержали на месте и заключили под стражу. Охранник детского сада арестован. Нападавший рассказал, что прочитал в книге заклинание для богатства и вечной жизни, которое требовало жертву в виде ребенка.
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