СК начал проверку после экстренной посадки SSJ100 в Тюмени

Следователи начали проверку по факту экстренной посадки самолета авиакомпании "Ямал" в Тюмени из-за отказа двигателя, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уральское управление СК на транспорте.
"Проверка проводится. Следователи выехали на место происшествия", — рассказали в ведомстве.
На борту находились 83 пассажира, в том числе двое несовершеннолетних, и четыре члена экипажа, отметили в СК. При посадке никто из них не пострадал.
В авиакомпании сообщили, что Sukhoi Superjet 100 благополучно сел в Тюмени. Лайнер должен был следовать рейсом Тюмень — Санкт Петербург.
Отмечается, что экипаж при взлете почувствовал удар, произошел сбой работы турбины, отказал левый двигатель. Командир принял решение выработать топливо и приземлиться в аэропорту вылета.
В авиакомпании уточнили, что причиной ЧП стало попадание птицы. Пассажиров доставят в Санкт-Петербург резервным бортом.
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