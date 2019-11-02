Похолодание пришло в Алтайский край после "третьего бабьего лета"

В Алтайском крае в субботу днем, 2 ноября, ожидается +2...+7 градусов, в северо-западных районах до -3. В отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 20 метров, сообщает ЦГМС по краю.
В Барнауле будет +2...+4 градуса, в утренние часы небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду.
3 ноября в крае ожидается резкое похолодание. Температура ночью понизится до -2...-7 градусов, местами в северных районах до -12. Днем обещают -2..+3, преимущественно без осадков. А 4 ноября прогнозируют 0...+5 градусов.
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